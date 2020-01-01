Заради безпеки рідних: волинянин повернувся з-за кордону та самоізолювався в окремій забудові





Про це йдеться у газеті «Наше життя» за 15 квітня, пише



Чоловік із Любомильського району нещодавно повернувся із заробітків і свідомо вирішив тимчасово ізолюватися і від сусідів, і від родичів. Щоправда, свою історію він погодився розповісти по телефону на умовах, що його ім’я та прізвище не будуть розголошені.



"Ще зовсім недавно я вирішив підтримати флешмоб, започаткований у соцмережі Фейсбук українцями, які перебувають за кордоном "Я залишаюсь за кордоном заради здоров’я рідних та близьких" Але після прийняття у Польщі антикризового закону змушений був повертатися додому. Хоч офіційно пропрацював у Варшаві на будівництві майже три місяці і мав всі необхідні документи. Залишатися далі — означало отримати щонайменше півроку депортації. Хоч-не-хоч, а довелося зі своїм колегою Сергієм вирушати до рідного дому", - розповідає В.



Додому заробітчани повертались своїм автомобілем і проблем з перетином кордону не виникло: після підписання всіх відповідних документів, зокрема, про самоізоляцію їх впустили до України.



"Працюючи у Варшаві, на роботу я добирався громадським транспортом: на метро або ж трамваєм. Тож цілком логічно, що перетинався з великою кількістю людей. Відтак, по приїзді одразу, щоб не наражати на небезпеку сім’ю, вирішив влаштувати для себе карантин. Де він буде проходити, визначався недовго: приїхав у своє рідне село (нині мешкаємо у сусідньому, розташованому за кілька кілометрів), де зводимо будинок. На нашому будівельному майданчику зараз є літня кухня, там й оселився. Хоч вона ще недобудована, але найнеобхідніше тут є: плита для приготування їжі, вода, диван. Все, що потрібно для перебування на самоізоляції, привезли ще до мого приїзду: сало, вермішель, хліб, інші продукти, словом все, чим багата наша комора. Також тесть привіз інструменти та матеріал для продовження будівництва, а дружина на додачу до продуктів передала ще й книги, аби не нудьгував на свято або у неділю. Навіть Інтернетом користуюся завдяки одному із сусідів, який поділився паролем доступу, за що я йому дуже вдячний", - каже чоловік.



Чоловік розповідає, що не залишає межі забудови. Все, що знадобиться йому привозять родичі, залишають біля воріт, а він потім забирає. З сусідами теж спілкується через паркан на безпечній відстані.



"Карантин виявився корисним ще й тим, що за час, доки перебуваю в ізоляції, встиг переробити чимало роботи на будівництві, до якої раніше руки не доходили. Ось мине кілька днів, і у Великодну Суботу я нарешті повернуся до своєї сім’ї, до коханої дружини і маленьких діток", - з усмішкою каже В.



Наостанок співрозмовник радить усім, хто нині повертається з-за кордону на свята, зробити так, як він: влаштувати двотижневий карантин.



"Розумію, що не в кожного є можливість самоізолюватися в окремій будівлі, але, принаймні, спілкування з рідними можна на ці два тижні обмежити, якими б здоровими ви не почувалися. У такий спосіб ви вбережете сім’ю і родину від небезпеки. Тож дай нам, Боже, усім здоров’я!", - каже волинянин.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із ключових карантинних заходів запобігання поширенню коронавірусу сьогодні, поряд із носінням масок та дотриманням соціальної дистанції, є самоізоляція. Це, насамперед, стосується людей, які повернулися з країн Європи. Звісно ж, можна почути, що не всі дотримуються зобов’язань, які давали при перетині кордону, та все ж позитивних прикладів вистачає.Про це йдеться у газеті «Наше життя» за 15 квітня, пише "Кордон". Чоловік із Любомильського району нещодавно повернувся із заробітків і свідомо вирішив тимчасово ізолюватися і від сусідів, і від родичів. Щоправда, свою історію він погодився розповісти по телефону на умовах, що його ім’я та прізвище не будуть розголошені."Ще зовсім недавно я вирішив підтримати флешмоб, започаткований у соцмережі Фейсбук українцями, які перебувають за кордоном "Я залишаюсь за кордоном заради здоров’я рідних та близьких" Але після прийняття у Польщі антикризового закону змушений був повертатися додому. Хоч офіційно пропрацював у Варшаві на будівництві майже три місяці і мав всі необхідні документи. Залишатися далі — означало отримати щонайменше півроку депортації. Хоч-не-хоч, а довелося зі своїм колегою Сергієм вирушати до рідного дому", - розповідає В.Додому заробітчани повертались своїм автомобілем і проблем з перетином кордону не виникло: після підписання всіх відповідних документів, зокрема, про самоізоляцію їх впустили до України."Працюючи у Варшаві, на роботу я добирався громадським транспортом: на метро або ж трамваєм. Тож цілком логічно, що перетинався з великою кількістю людей. Відтак, по приїзді одразу, щоб не наражати на небезпеку сім’ю, вирішив влаштувати для себе карантин. Де він буде проходити, визначався недовго: приїхав у своє рідне село (нині мешкаємо у сусідньому, розташованому за кілька кілометрів), де зводимо будинок. На нашому будівельному майданчику зараз є літня кухня, там й оселився. Хоч вона ще недобудована, але найнеобхідніше тут є: плита для приготування їжі, вода, диван. Все, що потрібно для перебування на самоізоляції, привезли ще до мого приїзду: сало, вермішель, хліб, інші продукти, словом все, чим багата наша комора. Також тесть привіз інструменти та матеріал для продовження будівництва, а дружина на додачу до продуктів передала ще й книги, аби не нудьгував на свято або у неділю. Навіть Інтернетом користуюся завдяки одному із сусідів, який поділився паролем доступу, за що я йому дуже вдячний", - каже чоловік.Чоловік розповідає, що не залишає межі забудови. Все, що знадобиться йому привозять родичі, залишають біля воріт, а він потім забирає. З сусідами теж спілкується через паркан на безпечній відстані."Карантин виявився корисним ще й тим, що за час, доки перебуваю в ізоляції, встиг переробити чимало роботи на будівництві, до якої раніше руки не доходили. Ось мине кілька днів, і у Великодну Суботу я нарешті повернуся до своєї сім’ї, до коханої дружини і маленьких діток", - з усмішкою каже В.Наостанок співрозмовник радить усім, хто нині повертається з-за кордону на свята, зробити так, як він: влаштувати двотижневий карантин."Розумію, що не в кожного є можливість самоізолюватися в окремій будівлі, але, принаймні, спілкування з рідними можна на ці два тижні обмежити, якими б здоровими ви не почувалися. У такий спосіб ви вбережете сім’ю і родину від небезпеки. Тож дай нам, Боже, усім здоров’я!", - каже волинянин.

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