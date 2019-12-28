«Люди не вірять, що таке буває»: мешканцям Ратнівщини безкоштовно розвозили продукти. ФОТО

Петра Порошенка.



В рамках всеукраїнської кампанії активісти вже сформували 8000 продуктових наборів, які розвозять тим, хто цього потребує найбільше. Вчора, 15 квітня, 9 таких пакунків із продуктами та ліками першої необхідності отримали мешканці смт. Ратне та Ратнівського району.



Депутат Ратнівської райради від партії «Європейська Солідарність» та волонтер акції Андрій Харлампович розповів, що продуктові набори отримали мешканці смт Ратне, сіл Видраниця, Прохід, Поступель, Межисить і Самари. Андрій Адамович розвозив набори разом із депутатом та волонтером Василем Дручиком. Каже, що вони почули багато хороших слів від людей, як отримали цю допомогу. В першу чергу пакунки поїхали до громадян із соціально-незахищеної категорії населення: людей з інвалідністю та осіб похилого віку, які самотужки не мають змогу сходити в магазин і придбати усе необхідне.



«Люди до останнього не вірили, що таке буває, щоб їм просто взяли і привезли продукти, за які не потрібно платити, думали, що це просто фейк. Коли ми їм вручали пакунки з продуктами першої необхідності, то вони дякували нам і Петру Порошенку за те, що не забуваємо про них і у скрутні часи їм допомагаємо, чим можемо. Зважаючи на те, що скоро Пасха, то людям буде вже легше готуватися, маючи у запасі харчі для приготування святкової вечері», – каже Андрій Харлампович.



Пакунок складається із базового комплекту продуктів: крупи, макарони, олія, цукор, консерви, солодощі, а також таблетки парацетамолу для того, аби «збивати» температуру. Наразі подарунки від партії розповсюджують всією територією країни.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час карантину люди, які не в змозі самостійно наповнити свій холодильник, безкоштовно отримують продуктові набори в рамках акції «Солідарність і доброта об'єднує», яку започаткувала партія «Європейська солідарність» разом із ФондомВ рамках всеукраїнської кампанії активісти вже сформували 8000 продуктових наборів, які розвозять тим, хто цього потребує найбільше. Вчора, 15 квітня, 9 таких пакунків із продуктами та ліками першої необхідності отримали мешканці смт. Ратне та Ратнівського району.Депутат Ратнівської райради від партії «Європейська Солідарність» та волонтер акціїрозповів, що продуктові набори отримали мешканці смт Ратне, сіл Видраниця, Прохід, Поступель, Межисить і Самари. Андрій Адамович розвозив набори разом із депутатом та волонтером. Каже, що вони почули багато хороших слів від людей, як отримали цю допомогу. В першу чергу пакунки поїхали до громадян із соціально-незахищеної категорії населення: людей з інвалідністю та осіб похилого віку, які самотужки не мають змогу сходити в магазин і придбати усе необхідне.«Люди до останнього не вірили, що таке буває, щоб їм просто взяли і привезли продукти, за які не потрібно платити, думали, що це просто фейк. Коли ми їм вручали пакунки з продуктами першої необхідності, то вони дякували нам і Петру Порошенку за те, що не забуваємо про них і у скрутні часи їм допомагаємо, чим можемо. Зважаючи на те, що скоро Пасха, то людям буде вже легше готуватися, маючи у запасі харчі для приготування святкової вечері», – каже Андрій Харлампович.Пакунок складається із базового комплекту продуктів: крупи, макарони, олія, цукор, консерви, солодощі, а також таблетки парацетамолу для того, аби «збивати» температуру. Наразі подарунки від партії розповсюджують всією територією країни. Нагадаємо, що 6 квітня перша парія допомоги дісталася до Луцька. Обласний центр отримав 65 продуктових пакунків, загалом на Волинь приїхало 250, а це – навіть не половина від усіх заявок, як зазначають активісти. Переконують, що і надалі будуть активно працювати над тим, аби кожен потребуючий отримав свій набір першої необхідності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію