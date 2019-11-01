Як будівельна компанія «Інвестор» працює в умовах карантину. ФОТО. ВІДЕО*





Принаймні, так кажуть у Будівельній компанії «Інвестор», де з дотримання усіх протиепідеміологічних заходів робота триває як і у відділі продажів, так і на будівництві житлових комплексів у Ковелі та Луцьку, -



Постійні консультації з клієнтами відбуваються в онлайн-режимі. Менеджери компанії вже добре налагодили комунікацію через зручні месенджери, сервіси та, звісно, телефон.



«Нашому відділу продажів вдалося швидко налаштуватися на віддалену роботу, адже ми давно отримуємо багато звернень саме з онлайнканалів. Тому вміємо працювати з клієнтом дистанційно. У нашій практиці навіть є випадки, коли клієнти купували квартири через viber, жодного разу не бачивши сам об’єкт в живу», - розповіла керівниця відділу продажів компанії Ірина Новосад.



За її словами, якщо в момент запровадження карантину був відчутний спад звернень, то вже з початку третього тижня самоізоляції є зростання зацікавленості до новобудов, покази квартир та нові угоди.



«Мені здається, що ми всі вже трішки оговталися від звістки, що доведеться сидіти вдома так довго. Так би мовити, приходимо до тями і починаємо налаштовувати своє життя у новій системі координат. Воно тепер точно буде інакшим. Тому для мене така поведінка є цілком зрозумілою. Крім того, я думаю, що ті люди, які планували купити нерухомість до карантину, зібрали кошти задовго до нього і зараз повернулися до вибору житла», - вважає Ірина Новосад.



І додає, що іншим поясненням відновлення інтересу до покупок може бути курс валют: якщо заощадження були у доларах чи євро, то наразі вкладати у нерухомість дуже вигідно, так як ціна залишилася фіксованою у гривні. Але варто робити це зважено, враховуючи досвід та репутації забудовника, якому плануєте довірити свої кошти.



Ірина Новосад також розповіла, що Будівельна компанія «Інвестор» на час карантину продовжила свої існуючі акції, розробила нові пропозиції і розпочала продаж ще однієї секції таунхаусів у ЖК Струмочок.



Отже, які ціни, умови та спеціальні пропозиції зараз на житло від «Інвестора».



АКЦІЙНА ЦІНА НА 1-КІМНАТНІ КВАРТИРИ У ЖК «СУПЕРНОВА»



1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 можна купити за ціною нижчою до -700 грн\м2



Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.



Перший внесок – 30%.



Розстрочка платежів – до 25 місяців.







2-Х ТА 3-ХКІМНАТНІ КВАРТИРИ З ПЕРШИМ ВНЕСКОМ 10% У ЖК «СУПЕРНОВА»



На квартири з більшою площею діє пропозиція зменшеного першого внеску – лише 10% від загальної вартості. Решту суми можна розбити на платежі терміном до 26 місяців.



ТАУНХАУС «КЛАСИЧНИЙ» З РОЗСТРОЧКОЮ ПЛАТЕЖІВ У ЖК «СТРУМОЧОК»



Це один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2. Наразі на нього діють спеціальні умови відтермінування – до 21 місяця.



Вартість – від 12 000 грн м2



Перший внесок – 25%



ТАУНХАУС «СМАРТ» З РОЗСТРОЧКОЮ ПЛАТЕЖІВ У ЖК «СТРУМОЧОК»



Цей тип таунхаусу в компанії почали будувати відносно нещодавно, у жовтні 2019 року. Тоді у пропозиції було 10 таунхаусів площею 92,27 м2 і буквально за два місяці їх розкупили.



Клієнти в першу чергу оцінили переваги планування, а саме компактність та водночас функціональність кухні-вітальні на першому поверсі, наявність окремих кімнат для усіх членів родини. При відносно невеликій площі та відповідно гарній ціні клієнт отримує велику терасу, 2 паркомісця біля дому та власний дворик біля дому.



Таунхауси можна придбати, як з відтермінуванням, так і за 100% оплату. Від цього, до речі, буде залежати ціна 1-го квадратного метра.



Ціна – від 12 400 грн\м2



Перший внесок – 50%



Розстрочка платежів – до травня 2022 року







КОТЕДЖІ У ЖК «СТРУМОЧОК»



Загальна площа котеджу – 156,06 м2. Житло можна облаштувати за двома варіантами планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.



Новинка - тепер котеджі пропонують зі спеціальним навісом для автомобіля.



Можливість відтермінування платежів - до 20 місяців.



ГОТОВІ 2-КІМНАТНІ КВАРТИРИ У КОВЕЛІ



У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, наразі одна з найкращих пропозицій – це 2-кімнатні квартири площею 62 м2 у зданому будинку. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.



Ціна – від 12 500 грн\м2



Перший внесок – 50%



Розстрочка платежів – до 10 місяців







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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Є думка, що у карантині все зупинилося і завмерло. Так, зараз непросто усім, але про повну «заморозку» життя говорити наразі зарано.Принаймні, так кажуть у Будівельній компанії «Інвестор», де з дотримання усіх протиепідеміологічних заходів робота триває як і у відділі продажів, так і на будівництві житлових комплексів у Ковелі та Луцьку, - йдеться на сайті Будівельної компанії.Постійні консультації з клієнтами відбуваються в онлайн-режимі. Менеджери компанії вже добре налагодили комунікацію через зручні месенджери, сервіси та, звісно, телефон.«Нашому відділу продажів вдалося швидко налаштуватися на віддалену роботу, адже ми давно отримуємо багато звернень саме з онлайнканалів. Тому вміємо працювати з клієнтом дистанційно. У нашій практиці навіть є випадки, коли клієнти купували квартири через viber, жодного разу не бачивши сам об’єкт в живу», - розповіла керівниця відділу продажів компаніїЗа її словами, якщо в момент запровадження карантину був відчутний спад звернень, то вже з початку третього тижня самоізоляції є зростання зацікавленості до новобудов, покази квартир та нові угоди.«Мені здається, що ми всі вже трішки оговталися від звістки, що доведеться сидіти вдома так довго. Так би мовити, приходимо до тями і починаємо налаштовувати своє життя у новій системі координат. Воно тепер точно буде інакшим. Тому для мене така поведінка є цілком зрозумілою. Крім того, я думаю, що ті люди, які планували купити нерухомість до карантину, зібрали кошти задовго до нього і зараз повернулися до вибору житла», - вважає Ірина Новосад.І додає, що іншим поясненням відновлення інтересу до покупок може бути курс валют: якщо заощадження були у доларах чи євро, то наразі вкладати у нерухомість дуже вигідно, так як ціна залишилася фіксованою у гривні. Але варто робити це зважено, враховуючи досвід та репутації забудовника, якому плануєте довірити свої кошти.Ірина Новосад також розповіла, що Будівельна компанія «Інвестор» на час карантину продовжила свої існуючі акції, розробила нові пропозиції і розпочала продаж ще однієї секції таунхаусів у ЖК Струмочок.Отже, які ціни, умови та спеціальні пропозиції зараз на житло від «Інвестора».1-кімнатну квартиру площею 40,98 м2 можна купити за ціною нижчою до -700 грн\м2Пропозиція діє лише для перших 10 покупців.Перший внесок – 30%.Розстрочка платежів – до 25 місяців.На квартири з більшою площею діє пропозиція зменшеного першого внеску – лише 10% від загальної вартості. Решту суми можна розбити на платежі терміном до 26 місяців.Це один з найпопулярніших видів таунхаусів у «Струмочку» площею 130,61 м2. Наразі на нього діють спеціальні умови відтермінування – до 21 місяця.Вартість – від 12 000 грн м2Перший внесок – 25%Цей тип таунхаусу в компанії почали будувати відносно нещодавно, у жовтні 2019 року. Тоді у пропозиції було 10 таунхаусів площею 92,27 м2 і буквально за два місяці їх розкупили.Клієнти в першу чергу оцінили переваги планування, а саме компактність та водночас функціональність кухні-вітальні на першому поверсі, наявність окремих кімнат для усіх членів родини. При відносно невеликій площі та відповідно гарній ціні клієнт отримує велику терасу, 2 паркомісця біля дому та власний дворик біля дому.Таунхауси можна придбати, як з відтермінуванням, так і за 100% оплату. Від цього, до речі, буде залежати ціна 1-го квадратного метра.Ціна – від 12 400 грн\м2Перший внесок – 50%Розстрочка платежів – до травня 2022 рокуЗагальна площа котеджу – 156,06 м2. Житло можна облаштувати за двома варіантами планування: з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі.Новинка - тепер котеджі пропонують зі спеціальним навісом для автомобіля.Можливість відтермінування платежів - до 20 місяців.У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, наразі одна з найкращих пропозицій – це 2-кімнатні квартири площею 62 м2 у зданому будинку. Їхня перевага в тому, що клієнт відразу після підписання угоди зможе оформити на себе право власності, адже об’єкт вже зданий в експлуатацію.Ціна – від 12 500 грн\м2Перший внесок – 50%Розстрочка платежів – до 10 місяцівПереглянути фотозвіт можна за цим посиланням

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