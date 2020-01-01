У Нововолинську – аварія за участю Mercedes та Volkswagen. ФОТО
Сьогодні, 14:45
16-го квітня близько 13-ї години у Нововолинську на трасі Р-15 трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє "Буг".
Зіткнулися автомобілі Mercedes та Volkswagen Passat поблизу повороту на вулицю Лісна.
Як зазначають очевидці, за попередньою інформацією, Мерседес рухався по головній дорозі, інший легковик – виїжджав з повороту. На місці працює поліція.
Зазначають, що потерпілих немає. Деталі згодом.
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Про це повідомляє "Буг".
Зіткнулися автомобілі Mercedes та Volkswagen Passat поблизу повороту на вулицю Лісна.
Як зазначають очевидці, за попередньою інформацією, Мерседес рухався по головній дорозі, інший легковик – виїжджав з повороту. На місці працює поліція.
Зазначають, що потерпілих немає. Деталі згодом.
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