У Нововолинську – аварія за участю Mercedes та Volkswagen. ФОТО





Про це повідомляє



Зіткнулися автомобілі Mercedes та Volkswagen Passat поблизу повороту на вулицю Лісна.



Як зазначають очевидці, за попередньою інформацією, Мерседес рухався по головній дорозі, інший легковик – виїжджав з повороту. На місці працює поліція.



Зазначають, що потерпілих немає. Деталі згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16-го квітня близько 13-ї години у Нововолинську на трасі Р-15 трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє "Буг" Зіткнулися автомобілі Mercedes та Volkswagen Passat поблизу повороту на вулицю Лісна.Як зазначають очевидці, за попередньою інформацією, Мерседес рухався по головній дорозі, інший легковик – виїжджав з повороту. На місці працює поліція.Зазначають, що потерпілих немає. Деталі згодом.

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