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У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Цьогорічна весна, звісно, особлива. У світі людей через карантин у березні усе перевернулося з ніг на голову. Утім, у світі природи все за планом – дерева розпускають бруньки, трава набирається зелені, усе – квітує. Словом – пробудження.

Тож, поки весь інформаційний простір – карантинно-коронавірусного змісту й здається, ніби усе – на паузі, пропонуємо переглянути світлини заквітчаного Луцька.

Різнобарв’я араматного цвіту та ще дуже яскравої, невипаленої сонцем та незабрудненої пилом зелені фотографували сьогодні, 16 квітня.

У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Теги: квіти, весна, Луцьк
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