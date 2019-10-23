У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ

Цьогорічна весна, звісно, особлива. У світі людей через карантин у березні усе перевернулося з ніг на голову. Утім, у світі природи все за планом – дерева розпускають бруньки, трава набирається зелені, усе – квітує. Словом – пробудження.Тож, поки весь інформаційний простір – карантинно-коронавірусного змісту й здається, ніби усе – на паузі, пропонуємо переглянути світлини заквітчаного Луцька.Різнобарв’я араматного цвіту та ще дуже яскравої, невипаленої сонцем та незабрудненої пилом зелені фотографували сьогодні, 16 квітня.