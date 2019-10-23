У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:53
Цьогорічна весна, звісно, особлива. У світі людей через карантин у березні усе перевернулося з ніг на голову. Утім, у світі природи все за планом – дерева розпускають бруньки, трава набирається зелені, усе – квітує. Словом – пробудження.
Тож, поки весь інформаційний простір – карантинно-коронавірусного змісту й здається, ніби усе – на паузі, пропонуємо переглянути світлини заквітчаного Луцька.
Різнобарв’я араматного цвіту та ще дуже яскравої, невипаленої сонцем та незабрудненої пилом зелені фотографували сьогодні, 16 квітня.
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Тож, поки весь інформаційний простір – карантинно-коронавірусного змісту й здається, ніби усе – на паузі, пропонуємо переглянути світлини заквітчаного Луцька.
Різнобарв’я араматного цвіту та ще дуже яскравої, невипаленої сонцем та незабрудненої пилом зелені фотографували сьогодні, 16 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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