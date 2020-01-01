У Збройних Силах України – друга смерть від коронавірусу
Сьогодні, 15:00
У Збройних Силах України зафіксували другий летальний випадок від коронавірусу.
Сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України, - повідомляє командування Медичних сил Збройних Сил України
Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня - підвищена температура та утруднене дихання. У зв’язку з погіршенням самопочуття 8 квітня він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтвердили за допомогою ПЛР тестування 12 квітня. Сьогодні 16 квітня о 10.20. він помер.
За попередньою інформації, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19, були супутні захворювання.
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Сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України, - повідомляє командування Медичних сил Збройних Сил України
Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня - підвищена температура та утруднене дихання. У зв’язку з погіршенням самопочуття 8 квітня він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтвердили за допомогою ПЛР тестування 12 квітня. Сьогодні 16 квітня о 10.20. він помер.
За попередньою інформації, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19, були супутні захворювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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