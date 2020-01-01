У Збройних Силах України – друга смерть від коронавірусу





Сьогодні в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, помер працівник Збройних Сил України, -



Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня - підвищена температура та утруднене дихання. У зв’язку з погіршенням самопочуття 8 квітня він був доправлений до Львівської обласної інфекційної лікарні де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування. Захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтвердили за допомогою ПЛР тестування 12 квітня. Сьогодні 16 квітня о 10.20. він помер.



За попередньою інформації, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби Covid-19, були супутні захворювання.



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