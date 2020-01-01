У санаторії «Червона калина» прокоментували випадок з інфікованим волинянином, який помер від COVID-19

від коронавірусної інфекції, прокоментували цей випадок.



Відповідний лист із підписом головного лікаря санаторію М.Ю.Сивого



Нагадаємо, 72-річний чоловік з Волині помер минулої суботи.



Так, повідомляють, відпочиваючий з міста Нововолинська, прізвище чоловік не вказав навмисно, був прийнятий на лікування як особа з інвалідністю від нещасного випадку на виробництві (чи професійного захворювання) згідно трьохсторонньої угоди, укладеної між ним, ОП санаторієм “Червона калина” та управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області і за кошти цього Фонду. Відповідні договори між санаторно-курортними закладами і робочими органами Фонду укладаються заздалегідь, забезпечуються гарантійним листом санаторію, що останній прийме на лікування саме цього пацієнта, при поселенні пацієнт обов’язково пред’являє санаторно-курортну карту про стан свого здоров’я, видану медичним закладом за місцем його проживання.



Оскільки, всі вимоги укладеного договору сторонами були дотримані — відпочиваючий був прийнятий на лікування згідно укладеного договору. Додають, 1 квітня в задовільному стані, без жодних ознак захворювання був виписаний і відбув із санаторію власним автомобілем.



В адміністрації санаторію “Червона калина” зазначають, після закінчення пандемії і надалі будуть займатися оздоровленням всіх охочих людей.



Зауважимо,

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