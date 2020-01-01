У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО
Сьогодні, 15:41
У селі Деревок Любешівського району сьогодні, 16 квітня, сталась пожежа.
Передобідньої пори в цьому населеному пункті загорівся житловий будинок, - пише газета Нове життя.
Першими ліквідовувати загорання, яке посилював шквальний вітер, поспішило місцеве населення. Далі приїхали три пожежні авто.
Дерев’яна хата згоріла вщент. До слова, багатодітна сім’я живе в новому будинку на цьому подвір’ї, а той, що згорів, використовувала за підсобне приміщення.
Нагадаємо, сьогодні у районі була ще одна подібна пожежа – у Мукошині.
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Передобідньої пори в цьому населеному пункті загорівся житловий будинок, - пише газета Нове життя.
Першими ліквідовувати загорання, яке посилював шквальний вітер, поспішило місцеве населення. Далі приїхали три пожежні авто.
Дерев’яна хата згоріла вщент. До слова, багатодітна сім’я живе в новому будинку на цьому подвір’ї, а той, що згорів, використовувала за підсобне приміщення.
Нагадаємо, сьогодні у районі була ще одна подібна пожежа – у Мукошині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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