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У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО

У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО
У селі Деревок Любешівського району сьогодні, 16 квітня, сталась пожежа.

Передобідньої пори в цьому населеному пункті загорівся житловий будинок, - пише газета Нове життя.

Першими ліквідовувати загорання, яке посилював шквальний вітер, поспішило місцеве населення. Далі приїхали три пожежні авто.

Дерев’яна хата згоріла вщент. До слова, багатодітна сім’я живе в новому будинку на цьому подвір’ї, а той, що згорів, використовувала за підсобне приміщення.

Нагадаємо, сьогодні у районі була ще одна подібна пожежа – у Мукошині.

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У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО
У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО
У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО

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Теги: пожежа, Деревок
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