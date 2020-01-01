У селі на Волині вщент згоріла хата. ФОТО





Передобідньої пори в цьому населеному пункті загорівся житловий будинок, - пише газета



Першими ліквідовувати загорання, яке посилював шквальний вітер, поспішило місцеве населення. Далі приїхали три пожежні авто.



Дерев’яна хата згоріла вщент. До слова, багатодітна сім’я живе в новому будинку на цьому подвір’ї, а той, що згорів, використовувала за підсобне приміщення.



Нагадаємо, сьогодні у районі була ще одна



﻿

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Деревок Любешівського району сьогодні, 16 квітня, сталась пожежа.Передобідньої пори в цьому населеному пункті загорівся житловий будинок, - пише газета Нове життя Першими ліквідовувати загорання, яке посилював шквальний вітер, поспішило місцеве населення. Далі приїхали три пожежні авто.Дерев’яна хата згоріла вщент. До слова, багатодітна сім’я живе в новому будинку на цьому подвір’ї, а той, що згорів, використовувала за підсобне приміщення.Нагадаємо, сьогодні у районі була ще одна подібна пожежа – у Мукошині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію