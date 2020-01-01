У Шацькому районі невідомі пошкодили гідроспоруду, випустивши всю воду

Сьогодні невідомі пошкодили нещодавно відремонтовані шлюзи на каналі Копаївської меліоративної системи, що в Шацькому районі, поблизу села Острів'я.Про це повідомляє Шацька районна рада.Нагадаємо, рівень Світязя за останні декілька років знизився. Тому, окрім погодних умов, на рівень озера можна вплинути шляхом регулювання потоків води.Спільними зусиллями Шацької районної ради, регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, Шацької райдержадміністрації, Шацької селищної ради, Ратнівського міжгосподарського управління водного господарства для порятунку водойми було розроблено алгоритм дій, зокрема ремонти водорегулюючих споруд. В жовтні-місяці 2019 року спеціалістами Шацької експлуатаційної дільниці Ратнівського МУВГ провели поточний ремонт шлюза-регулятора РТ-200х200х2 на магістральному каналі Луківський. Під час ремонту відновили закладні металеві деталі гідротехнічної споруди, що дають можливість регулювати рівень води в каналі за допомогою шандорних пристроїв. Це запобігає фільтрації води з озера Луки-Перемут, яке знаходиться поблизу каналу та забезпечує підвищення вищих рівнів води в озері.Як повідомляють, сьогодні невідомі вирізали шандор, тим самим випустили всю воду із гідроспоруди."Кому і навіщо знадобився дерев'яний шандор? Як можна просто безсоромно знищити важливу споруду? Спеціалісти «воюють» за наповнення озер, а комусь все рівно що відбувається далі свого двору? Окрім того, зневажають чужу працю та наносять суттєві збитки", - йдеться у повідомленні.Про цю ситуацію повідомили поліцію Волині.