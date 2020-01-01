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Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян

Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян
Із початку карантинних обмежень поліція Волині склала 183 адміністративні протоколи на порушників правил карантину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповів речник ГУНП у Волинській області Олег Плазовський.

Так, найбільше протоколів - понад 60 - стосуються порушення режиму обов'язкової обсервації усіх, хто повернувся з-за кордону. Нагадаємо, українці, які повертаються з-за кордону через пункт пропуску "Ягодин", масово відмовляються від примусової обсервації.

Понад 50 адмінпротоколів склали на порушників правил торгівлі під час карантину.

Окрім того, поліцейські зафіксували чимало порушень, що стосуються обов'язкового правила носіння масок у громадських місцях та наявності документів, що посвідчують особу.

Варто зауважити, за порушення правил карантину передбачили штрафи: від 17 до 34 тисяч гривень - для громадян, від 34 до 170 тисяч – для посадових осіб.

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Теги: порушення, карантин, протоколи, Волинь
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