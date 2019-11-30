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Всадив ніж в живіт дружині на очах у дітей: волинянину, якому «дали» 5 років, вимагають суворішого покарання

Всадив ніж в живіт дружині на очах у дітей: волинянину, якому «дали» 5 років, вимагають суворішого покарання
Ратнівський відділ Ковельської місцевої прокуратури оскаржив у касаційному порядку ухвалу Волинського апеляційного суду, аби домогтися суворішого покарання для волинянина, який визнаний винним у тому, що заподіяв тяжкі тілесні ушкодження дружині.

«21 липня 2019 року нетверезий 35-річний мешканець села Броди на Ратнівщині під час сварки завдав удар ножем у живіт жінці на очах у своїх чотирьох малолітніх дітей», – нагадує пресслужба прокуратури області.

Лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі жінка вижила.

У жовтні 2019 року Ратнівський районний суд виніс вирок, яким визнав чоловіка винним у вчиненні цього злочину та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі. При цьому суд виключив таку обтяжуючу обставину, як вчинення злочину в присутності дітей.

Прокурори оскаржили вирок районного суду в апеляційному порядку, вимагаючи суворішого покарання для волинянина, проте суд апеляційної інстанції залишив апеляцію без задоволення.

Тепер прокурори оскаржують рішення суду в касаційному порядку.

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Теги: прокуратура, Волинь, покарання, кримінал
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