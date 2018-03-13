Кінотеатр «PremierCity» пропонує попкорн за 1 гривню*
Сьогодні, 16:04
Волиняни мають можливість отримати 2,5 літри попкорну за 1 гривню від кінотеатру "PremierCity".
⠀
Про це повідомляють у адміністрації закладу.
Що для цього потрібно зробити?
⠀
До 24 квітня заповнити електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn та при поході в кіно на будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року ви зможете придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.
⠀⠀
* Для того, щоб отримати можливість придбати відерце попкорну об'ємом 2,5 літра в буфеті кінотеатру PremierCity за 1 гривню, необхідно заповнити електронну анкету з 24.03.2020 до 23.04.2020 включно та відвідати будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року включно.
** Тільки власник квитка на фільм, який заповнив дану електронну анкету, в день показу кінострічки має можливість придбати акційне відерце попкорну об'ємом 2,5 літри за 1 гривню.
*** Одна людина може заповнити анкету один раз.
**** Людина яка заповнила електронну анкету може придбати попкорн об‘ємом 2,5л за 1 гривню один раз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
⠀
Про це повідомляють у адміністрації закладу.
Що для цього потрібно зробити?
⠀
До 24 квітня заповнити електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn та при поході в кіно на будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року ви зможете придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.
⠀⠀
* Для того, щоб отримати можливість придбати відерце попкорну об'ємом 2,5 літра в буфеті кінотеатру PremierCity за 1 гривню, необхідно заповнити електронну анкету з 24.03.2020 до 23.04.2020 включно та відвідати будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року включно.
** Тільки власник квитка на фільм, який заповнив дану електронну анкету, в день показу кінострічки має можливість придбати акційне відерце попкорну об'ємом 2,5 літри за 1 гривню.
*** Одна людина може заповнити анкету один раз.
**** Людина яка заповнила електронну анкету може придбати попкорн об‘ємом 2,5л за 1 гривню один раз.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Всадив ніж в живіт дружині на очах у дітей: волинянину, якому «дали» 5 років, вимагають суворішого покарання
Сьогодні, 16:13
«Люди не вірять, що таке буває»: мешканцям Ратнівщини безкоштовно розвозили продукти. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Кінотеатр «PremierCity» пропонує попкорн за 1 гривню*
Сьогодні, 16:04
Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян
Сьогодні, 15:57