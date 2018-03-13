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Кінотеатр «PremierCity» пропонує попкорн за 1 гривню*

Кінотеатр «PremierCity» пропонує попкорн за 1 гривню*
Волиняни мають можливість отримати 2,5 літри попкорну за 1 гривню від кінотеатру "PremierCity".

Про це повідомляють у адміністрації закладу.

Що для цього потрібно зробити?

До 24 квітня заповнити електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn та при поході в кіно на будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року ви зможете придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.
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* Для того, щоб отримати можливість придбати відерце попкорну об'ємом 2,5 літра в буфеті кінотеатру PremierCity за 1 гривню, необхідно заповнити електронну анкету з 24.03.2020 до 23.04.2020 включно та відвідати будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року включно.

** Тільки власник квитка на фільм, який заповнив дану електронну анкету, в день показу кінострічки має можливість придбати акційне відерце попкорну об'ємом 2,5 літри за 1 гривню.

*** Одна людина може заповнити анкету один раз.

**** Людина яка заповнила електронну анкету може придбати попкорн об‘ємом 2,5л за 1 гривню один раз.

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Теги: PremierCity, кіно, акція
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