Кінотеатр «PremierCity» пропонує попкорн за 1 гривню*



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Про це повідомляють у адміністрації закладу.



Що для цього потрібно зробити?

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До 24 квітня заповнити електронну анкету за посиланням:

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* Для того, щоб отримати можливість придбати відерце попкорну об'ємом 2,5 літра в буфеті кінотеатру PremierCity за 1 гривню, необхідно заповнити електронну анкету з 24.03.2020 до 23.04.2020 включно та відвідати будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року включно.



** Тільки власник квитка на фільм, який заповнив дану електронну анкету, в день показу кінострічки має можливість придбати акційне відерце попкорну об'ємом 2,5 літри за 1 гривню.



*** Одна людина може заповнити анкету один раз.



**** Людина яка заповнила електронну анкету може придбати попкорн об‘ємом 2,5л за 1 гривню один раз.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни мають можливість отримати 2,5 літри попкорну за 1 гривню від кінотеатру "PremierCity".Про це повідомляють у адміністрації закладу.До 24 квітня заповнити електронну анкету за посиланням: http://bit.ly/PremierCityPopcorn та при поході в кіно на будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року ви зможете придбати попкорн 2,5 л за 1 гривню.⠀⠀* Для того, щоб отримати можливість придбати відерце попкорну об'ємом 2,5 літра в буфеті кінотеатру PremierCity за 1 гривню, необхідно заповнити електронну анкету з 24.03.2020 до 23.04.2020 включно та відвідати будь-який кіносеанс до 30.09.2020 року включно.** Тільки власник квитка на фільм, який заповнив дану електронну анкету, в день показу кінострічки має можливість придбати акційне відерце попкорну об'ємом 2,5 літри за 1 гривню.*** Одна людина може заповнити анкету один раз.**** Людина яка заповнила електронну анкету може придбати попкорн об‘ємом 2,5л за 1 гривню один раз.

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