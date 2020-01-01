ОТГ на Ковельщині через суд намагається повернути приміщення вартістю понад 840 тисяч





Про це повідомляє пресслужба



Прокурори з'ясували, що договір оренди майна комунальної власності був укладений у лютому 2018 року з порушенням вимог законодавства, а саме без проведення його оцінки, від якої залежало визначення розміру орендної плати.



Відтак територіальна громада кілька років поспіль недотримує кошти за оренду приміщення.



Наразі прокурори в суді вимагають визнати договір оренди недійсним та повернути майно громаді села.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області із позовом в інтересах держави в особі Поворської сільської ради Ковельського району, аби визнати недійсним договір оренди комунального майна та повернути територіальній громаді приміщення вартістю 842 тис. грн.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Прокурори з'ясували, що договір оренди майна комунальної власності був укладений у лютому 2018 року з порушенням вимог законодавства, а саме без проведення його оцінки, від якої залежало визначення розміру орендної плати.Відтак територіальна громада кілька років поспіль недотримує кошти за оренду приміщення.Наразі прокурори в суді вимагають визнати договір оренди недійсним та повернути майно громаді села.

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