У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
На вулиці Кравчука в Луцьку автомобіль Chevrolet збив чоловіка з дитячим візочком.
Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер, 16 квітня, після 14:00.
До слова, раніше на місці, де потерпілий переходив дорогу, був пішохідний перехід. Втім, приблизно рік тому його перенесли в інше місце.
На місці події працює патрульна поліція.
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Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер, 16 квітня, після 14:00.
До слова, раніше на місці, де потерпілий переходив дорогу, був пішохідний перехід. Втім, приблизно рік тому його перенесли в інше місце.
На місці події працює патрульна поліція.
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