вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком. ВІДЕО

У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком. ВІДЕО
На вулиці Кравчука в Луцьку автомобіль Chevrolet збив чоловіка з дитячим візочком.

Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24".

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер, 16 квітня, після 14:00.

До слова, раніше на місці, де потерпілий переходив дорогу, був пішохідний перехід. Втім, приблизно рік тому його перенесли в інше місце.

На місці події працює патрульна поліція.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину
Сьогодні, 16:40
У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО
Сьогодні, 16:39
У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком. ВІДЕО
Сьогодні, 16:30
Всадив ніж в живіт дружині на очах у дітей: волинянину, якому «дали» 5 років, вимагають суворішого покарання
Сьогодні, 16:13
«Люди не вірять, що таке буває»: мешканцям Ратнівщини безкоштовно розвозили продукти. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Схожі новини
У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО У Луцьку автомобіль наїхав на дитину. ФОТО
10 березень, 18:50
На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину На вулиці Кравчука у Луцьку збили дитину
11 грудень, 2019, 20:33
У Луцьку автівка збила неповнолітнього У Луцьку автівка збила неповнолітнього
09 листопад, 2019, 13:24
У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу У Луцьку легковик збив дитину, яка перебігала через дорогу
30 серпень, 2019, 10:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водіїв попереджають про погану видимість та сильний вітер
Сьогодні, 17:45
 0
Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:28
 0
Служба зайнятості попереджає волинян про шахраїв, які виманюють особисті дані
Сьогодні, 17:24
 0
У Луцьку на самоізоляції перебувають понад дві сотні людей, що повернулися з-за кордону
Сьогодні, 17:06
 0
У Луцьку квітує весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 16:53
 0
Медіа
відео
1/8