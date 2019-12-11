У Луцьку автівка збила чоловіка з дитячим візочком. ВІДЕО





Про це повідомляє власкор інтернет-видання



Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер, 16 квітня, після 14:00.



До слова, раніше на місці, де потерпілий переходив дорогу, був пішохідний перехід. Втім, приблизно рік тому його перенесли в інше місце.



На місці події працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Кравчука в Луцьку автомобіль Chevrolet збив чоловіка з дитячим візочком.Про це повідомляє власкор інтернет-видання "Волинь24" Дорожньо-транспортна пригода трапилася в четвер, 16 квітня, після 14:00.До слова, раніше на місці, де потерпілий переходив дорогу, був пішохідний перехід. Втім, приблизно рік тому його перенесли в інше місце.На місці події працює патрульна поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію