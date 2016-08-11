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У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину

У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину
За процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконну порубку лісу 15 квітня 2020 року провели огляди на пилорамі в селі Білашів і в обійсті у селі Білин Ковельського району та вилучили деревину без документів і бирок.

Повідомляє пресслужба прокуратури області.

Мешканець села Білин не зміг пояснити походження 22 зрізаних сосен, 10 дубів та 9 тополь.

У Білашеві ж вилучили 13 незаконно зрубаних сосен та два дуба.

Правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину і вживають вичерпних заходів для притягнення осіб, причетних до незаконного лісового промислу, до відповідальності.

Довідково: санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, Ковель, прокуратура, деревина
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