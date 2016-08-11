У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину





Повідомляє пресслужба



Мешканець села Білин не зміг пояснити походження 22 зрізаних сосен, 10 дубів та 9 тополь.



У Білашеві ж вилучили 13 незаконно зрубаних сосен та два дуба.



Правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину і вживають вичерпних заходів для притягнення осіб, причетних до незаконного лісового промислу, до відповідальності.



Довідково: санкцією ст. 246 КК України за незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, передбачене покарання до трьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За процесуального керівництва Ковельської місцевої прокуратури працівники поліції в рамках досудового розслідування кримінального провадження про незаконну порубку лісу 15 квітня 2020 року провели огляди на пилорамі в селі Білашів і в обійсті у селі Білин Ковельського району та вилучили деревину без документів і бирок.Повідомляє пресслужба прокуратури області.Мешканець села Білин не зміг пояснити походження 22 зрізаних сосен, 10 дубів та 9 тополь.У Білашеві ж вилучили 13 незаконно зрубаних сосен та два дуба.Правоохоронці вирішують питання про накладення арешту на вилучену деревину і вживають вичерпних заходів для притягнення осіб, причетних до незаконного лісового промислу, до відповідальності.

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