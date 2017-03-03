У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО
Сьогодні, 16:39
В райцентрі Ківерці викрили 32-річного місцевого жителя під час збуту канабісу.
Під час затримання поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні засоби, які він зберігав з метою збуту, та гроші одержані злочинним шляхом. Загалом правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином наркотиків, - пише ГУНП у Волинській області.
Наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження для проведення експертизи.
Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у скоєному злочині за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.
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Під час затримання поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні засоби, які він зберігав з метою збуту, та гроші одержані злочинним шляхом. Загалом правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином наркотиків, - пише ГУНП у Волинській області.
Наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження для проведення експертизи.
Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у скоєному злочині за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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