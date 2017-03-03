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У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО

У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО
В райцентрі Ківерці викрили 32-річного місцевого жителя під час збуту канабісу.

Під час затримання поліцейські вилучили у чоловіка наркотичні засоби, які він зберігав з метою збуту, та гроші одержані злочинним шляхом. Загалом правоохоронці задокументували два факти збуту волинянином наркотиків, - пише ГУНП у Волинській області.

Наркотичну речовину вилучили та направили на дослідження для проведення експертизи.

Слідчі оголосили правопорушнику про підозру у скоєному злочині за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини злочину.

У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО
У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО
У Ківерцях затримали чоловіка, який продавав наркотики. ФОТО



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Теги: наркотики, Ківерці
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