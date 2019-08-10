У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло





Як пoвідoмляє



44-річний та 57-річний українці спільно орендували будинок. Під час конфлікту молодший з чоловіків сильно побив старшого, внаслідок чого той помер ще до приїзду медиків на місце.



За рішенням суду винуватця побиття заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує навіть до 12 років в'язниці.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За підозрою в побитті зі смертельними наслідками заарештували 44-річного громадянина України.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції, інцидент стався кілька днів тому на території гміни Озімек (Опольське воєводство).44-річний та 57-річний українці спільно орендували будинок. Під час конфлікту молодший з чоловіків сильно побив старшого, внаслідок чого той помер ще до приїзду медиків на місце.За рішенням суду винуватця побиття заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує навіть до 12 років в'язниці.

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