У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло
Сьогодні, 19:37
За підозрою в побитті зі смертельними наслідками заарештували 44-річного громадянина України.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції, інцидент стався кілька днів тому на території гміни Озімек (Опольське воєводство).
44-річний та 57-річний українці спільно орендували будинок. Під час конфлікту молодший з чоловіків сильно побив старшого, внаслідок чого той помер ще до приїзду медиків на місце.
За рішенням суду винуватця побиття заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує навіть до 12 років в'язниці.
Головне фото - ілюстративне.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції, інцидент стався кілька днів тому на території гміни Озімек (Опольське воєводство).
44-річний та 57-річний українці спільно орендували будинок. Під час конфлікту молодший з чоловіків сильно побив старшого, внаслідок чого той помер ще до приїзду медиків на місце.
За рішенням суду винуватця побиття заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує навіть до 12 років в'язниці.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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