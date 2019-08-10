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У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло

У Польщі українець забив на смерть чоловіка, з яким орендував житло
За підозрою в побитті зі смертельними наслідками заарештували 44-річного громадянина України.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції, інцидент стався кілька днів тому на території гміни Озімек (Опольське воєводство).

44-річний та 57-річний українці спільно орендували будинок. Під час конфлікту молодший з чоловіків сильно побив старшого, внаслідок чого той помер ще до приїзду медиків на місце.

За рішенням суду винуватця побиття заарештували на 3 місяці. За скоєне йому загрожує навіть до 12 років в'язниці.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Польща, українець, смерть
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