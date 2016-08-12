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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Міносвіти планує цьогоріч скасувати останні дзвоники та випускні у школах

Міносвіти планує цьогоріч скасувати останні дзвоники та випускні у школах
Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цьогоріч останні дзвоники та випускні вечори, щоб не розповсюджувати коронавірус.

Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, пише УП.

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.

Детальніше ознайомитися із листом-зверненням можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.

Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.

За словами в.о. міністра освіти Любомири Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.


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Теги: МОН, коронавірус, останні дзвоники, школа
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