Міносвіти планує цьогоріч скасувати останні дзвоники та випускні у школах





Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, пише



"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.



Детальніше ознайомитися із листом-зверненням можна за цим



Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.



Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.



За словами в.о. міністра освіти Любомири Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.



За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цьогоріч останні дзвоники та випускні вечори, щоб не розповсюджувати коронавірус.Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, пише УП. "З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.Детальніше ознайомитися із листом-зверненням можна за цим посиланням Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.За словами в.о. міністра освіти, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.

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