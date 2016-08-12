Міносвіти планує цьогоріч скасувати останні дзвоники та випускні у школах
Сьогодні, 18:35
Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цьогоріч останні дзвоники та випускні вечори, щоб не розповсюджувати коронавірус.
Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, пише УП.
"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.
Детальніше ознайомитися із листом-зверненням можна за цим посиланням.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.
Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.
За словами в.о. міністра освіти Любомири Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.
За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, пише УП.
"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори", - йдеться у листі.
Детальніше ознайомитися із листом-зверненням можна за цим посиланням.
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.
Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО.
За словами в.о. міністра освіти Любомири Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.
За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від коронавірусу в Івано-Франківську померла лікарка-педіатр
Сьогодні, 17:28
Карантинні обмеження: за що найбільше карають волинян
Сьогодні, 15:57
Коментарі 0
Останні новини
Потрапити з-за кордону на Волинь можна буде лише після тестування на COVID-19, – Погуляйко
Сьогодні, 19:17
У Луцьку мешканцям трьох будинків відновили подачу гарячої води
Сьогодні, 19:00
Міносвіти планує цьогоріч скасувати останні дзвоники та випускні у школах
Сьогодні, 18:35
У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
Сьогодні, 18:05
ОТГ на Ковельщині через суд намагається повернути приміщення вартістю понад 840 тисяч
Сьогодні, 18:00