У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
Сьогодні, 18:05
У селі Заброди Ківерцівської ОТГ горить сміттєзвалище.
Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Пожежа почалася біля 13 години. Станом на 16:30 підпал не ліквідували. На місце події виїхали два пожежних автомобілі Ківерцівського районного відділу ДСНС України у Волинській області.
Великі пориви вітру перешкоджають роботі вогнеборців. Накопичене десятками літ сміття горить з середини.
Фото надзвичайної події надав місцевий житель.
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Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.
Пожежа почалася біля 13 години. Станом на 16:30 підпал не ліквідували. На місце події виїхали два пожежних автомобілі Ківерцівського районного відділу ДСНС України у Волинській області.
Великі пориви вітру перешкоджають роботі вогнеборців. Накопичене десятками літ сміття горить з середини.
Фото надзвичайної події надав місцевий житель.
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