У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО





Про це



Пожежа почалася біля 13 години. Станом на 16:30 підпал не ліквідували. На місце події виїхали два пожежних автомобілі Ківерцівського районного відділу ДСНС України у Волинській області.



Великі пориви вітру перешкоджають роботі вогнеборців. Накопичене десятками літ сміття горить з середини.



Фото надзвичайної події надав місцевий житель.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Заброди Ківерцівської ОТГ горить сміттєзвалище.Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.Пожежа почалася біля 13 години. Станом на 16:30 підпал не ліквідували. На місце події виїхали два пожежних автомобілі Ківерцівського районного відділу ДСНС України у Волинській області.Великі пориви вітру перешкоджають роботі вогнеборців. Накопичене десятками літ сміття горить з середини.Фото надзвичайної події надав місцевий житель.

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