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У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО

У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
У селі Заброди Ківерцівської ОТГ горить сміттєзвалище.

Про це “Волинь.Правді” повідомили очевидці.

Пожежа почалася біля 13 години. Станом на 16:30 підпал не ліквідували. На місце події виїхали два пожежних автомобілі Ківерцівського районного відділу ДСНС України у Волинській області.

Великі пориви вітру перешкоджають роботі вогнеборців. Накопичене десятками літ сміття горить з середини.

Фото надзвичайної події надав місцевий житель.

У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО
У Ківерцівському районі – пожежа на сміттєзвалищі. ФОТО

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Теги: пожежа, Ківерцівський район, сміттєзвалище
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