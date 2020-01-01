У Луцьку мешканцям трьох будинків відновили подачу гарячої води
Сьогодні, 19:00
У Луцьку завершили роботи із заміни аварійних ділянок теплової мережі та відновили послуги з гарячого водопостачання для трьох житлових будинків.
Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Так, гарячу воду подали мешканцям житлового будинку на просп. Відродження, 18-а, які були більше місяці без гарячого водопостачання у зв’язку з необхідністю здійснення заміни аварійної ділянки теплової мережі. Завершення ж опалювального сезону дозволило повернутися до проблемних ділянок постачання гарячої води, та відновити послугу для споживачів будинку на Відродження 15 квітня.
Також близько місяця мешканці житлового будинку на вул. Кравчука, 11 отримували гарячу воду по одній трубі на розбір. У зв’язку з цим підтримувати параметри води на належному рівні було практично неможливо, на що споживачі справедливо скаржилися, а підприємство здійснювало належні перерахунки. Завершення робіт із заміни аварійної ділянки циркуляційної лінії сьогодні, 16 квітня, дозволило відновити надання послуги з гарячого водопостачання належної якості.
Наостанок приблизно тиждень через витік на аварійній ділянці теплової мережі без послуги з постачання гарячої води залишалися мешканці будинку на вул. Космонавтів, 4. Тут працівники служби з ремонту устаткування теплових мереж здійснювали заміну двох труб гарячого водопостачання загальною протяжністю мережі 65 м. Роботи з відновлення гарячого водопостачання завершили сьогодні, 16 квітня, але роботи на тепловій мережі триватимуть і наступного тижня, оскільки заміні підлягають ще дві труби централізованого опалення.
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Про це повідомляє КП "Луцьктепло".
Так, гарячу воду подали мешканцям житлового будинку на просп. Відродження, 18-а, які були більше місяці без гарячого водопостачання у зв’язку з необхідністю здійснення заміни аварійної ділянки теплової мережі. Завершення ж опалювального сезону дозволило повернутися до проблемних ділянок постачання гарячої води, та відновити послугу для споживачів будинку на Відродження 15 квітня.
Також близько місяця мешканці житлового будинку на вул. Кравчука, 11 отримували гарячу воду по одній трубі на розбір. У зв’язку з цим підтримувати параметри води на належному рівні було практично неможливо, на що споживачі справедливо скаржилися, а підприємство здійснювало належні перерахунки. Завершення робіт із заміни аварійної ділянки циркуляційної лінії сьогодні, 16 квітня, дозволило відновити надання послуги з гарячого водопостачання належної якості.
Наостанок приблизно тиждень через витік на аварійній ділянці теплової мережі без послуги з постачання гарячої води залишалися мешканці будинку на вул. Космонавтів, 4. Тут працівники служби з ремонту устаткування теплових мереж здійснювали заміну двох труб гарячого водопостачання загальною протяжністю мережі 65 м. Роботи з відновлення гарячого водопостачання завершили сьогодні, 16 квітня, але роботи на тепловій мережі триватимуть і наступного тижня, оскільки заміні підлягають ще дві труби централізованого опалення.
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