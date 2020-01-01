Потрапити з-за кордону на Волинь можна буде лише після тестування на COVID-19, – Погуляйко
Сьогодні, 19:17
Відсьогодні експрес-тести на виявлення коронавірусу робитимуть усім, хто перетинатиме кордон України через пропускний пункт «Ягодин».
Таке рішення прийняли учасники Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком 16 квітня 2020 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
У прикордонній зоні пропускного пункту «Ягодин», у спеціально відведеному для цього приміщенні встановлять спецобладнання, яке впродовж кількох хвилин зможе робити аналіз до 10 зразків крові одночасно.
Якщо експрес-тест на CОVID-19 виявиться позитивним, така людина буде відправлятись на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.
У місцях визначених для обсервації, перебування осіб з позитивним результатом експрес-тесту та осіб, які погодились на обсервацію та не мають ознак хвороби, буде розділене.
Разом з тим, варто зауважити, що громадяни України, які в’їхали на територію держави, зможуть повернутися за кордон лише після 14 днів обов’язкової самоізоляції.
«Вчора я особисто був на кордоні та спілкувався з усіма учасниками процесу, який стосується обсервації громадян на Волині. Проаналізувавши ситуацію, ми змушені вдатись до обов’язкового тестування на CОVID-19, адже знизити температуру пігулками, щоб перетнути кордон – легко, а у випадку з тестами є ймовірність виявити хворих.
Я, сподіваюсь, люди з розумінням поставляться до нововведень. Все, що ми робимо – для того, щоб вберегти від зараження коронавірусом не лише місцеве населення, а й сім’ї подорожуючих громадян», - зазначив Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, українці, які повертаються додому через «Ягодин», масово відмовляються від примусової обсервації. 14 квітня люди блокували рух на митниці. Вони вимагали дозволили громадянам, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.
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Таке рішення прийняли учасники Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на чолі з головою Волинської обласної державної адміністрації Юрієм Погуляйком 16 квітня 2020 року, - інформує пресслужба Волинської ОДА.
У прикордонній зоні пропускного пункту «Ягодин», у спеціально відведеному для цього приміщенні встановлять спецобладнання, яке впродовж кількох хвилин зможе робити аналіз до 10 зразків крові одночасно.
Якщо експрес-тест на CОVID-19 виявиться позитивним, така людина буде відправлятись на примусову обсервацію в обов’язковому порядку. Якщо результат негативний – особі будуть пропонувати підписати добровільну угоду на обсервацію, в інакшому випадку – правоохоронці складатимуть протокол про порушення правил карантину.
У місцях визначених для обсервації, перебування осіб з позитивним результатом експрес-тесту та осіб, які погодились на обсервацію та не мають ознак хвороби, буде розділене.
Разом з тим, варто зауважити, що громадяни України, які в’їхали на територію держави, зможуть повернутися за кордон лише після 14 днів обов’язкової самоізоляції.
«Вчора я особисто був на кордоні та спілкувався з усіма учасниками процесу, який стосується обсервації громадян на Волині. Проаналізувавши ситуацію, ми змушені вдатись до обов’язкового тестування на CОVID-19, адже знизити температуру пігулками, щоб перетнути кордон – легко, а у випадку з тестами є ймовірність виявити хворих.
Я, сподіваюсь, люди з розумінням поставляться до нововведень. Все, що ми робимо – для того, щоб вберегти від зараження коронавірусом не лише місцеве населення, а й сім’ї подорожуючих громадян», - зазначив Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, українці, які повертаються додому через «Ягодин», масово відмовляються від примусової обсервації. 14 квітня люди блокували рух на митниці. Вони вимагали дозволили громадянам, які в'їжджають в Україну, піти на самоізоляцію, а не на примусову обсервацію.
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