Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 квітня





Про це



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-3º, вдень 10-15º тепла.



У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-1º, вдень 11-13º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, проте без опадів.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-3º, вдень 10-15º тепла.У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-1º, вдень 11-13º тепла.

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