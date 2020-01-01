Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 17 квітня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у п'ятницю очікується мінлива хмарність, проте без опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-3º, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-1º, вдень 11-13º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-3º, вдень 10-15º тепла.
У Луцьку також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Вночі сильні заморозки 0.-1º, вдень 11-13º тепла.
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