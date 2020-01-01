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Як працюватиме сервісний центр МВС Волині на Великдень

Як працюватиме сервісний центр МВС Волині на Великдень
Розповіли, як працюватиме черговий сервісний центр МВС Волині в святкові дні.

Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.

Черговий сервісний центр МВС, що розташований у Луцькому районі село Струмівка, змінить графік роботи:
18 квітня - 9:00 год. - 15:45 год.
19, 20, 21 квітня – вихідні дні.

У Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області 18, 19 та 20 квітня – вихідні дні.



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Теги: МВС Волині, графік роботи, Великдень
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