Як працюватиме сервісний центр МВС Волині на Великдень
Сьогодні, 21:15
Розповіли, як працюватиме черговий сервісний центр МВС Волині в святкові дні.
Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Черговий сервісний центр МВС, що розташований у Луцькому районі село Струмівка, змінить графік роботи:
18 квітня - 9:00 год. - 15:45 год.
19, 20, 21 квітня – вихідні дні.
У Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області 18, 19 та 20 квітня – вихідні дні.
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Про це повідомили у пресслужбі Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області.
Черговий сервісний центр МВС, що розташований у Луцькому районі село Струмівка, змінить графік роботи:
18 квітня - 9:00 год. - 15:45 год.
19, 20, 21 квітня – вихідні дні.
У Регіональному сервісному центрі МВС у Волинській області 18, 19 та 20 квітня – вихідні дні.
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