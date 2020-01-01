17 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначає день народження Заслужений журналіст України Василь Федчук (на фото).
Також особисте свято у стріт-артера Андрія Присяжнюка.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття та радості від життя.
Іменинники 17 квітня – Георгій та Йосип. Бажаємо їм удачі та прихильності їхнього ангела-охоронця.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
Цього дня 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
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Також особисте свято у стріт-артера Андрія Присяжнюка.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття та радості від життя.
Іменинники 17 квітня – Георгій та Йосип. Бажаємо їм удачі та прихильності їхнього ангела-охоронця.
17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.
Цього дня 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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