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17 квітня на Волині: гортаючи календар

17 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження Заслужений журналіст України Василь Федчук (на фото).

Також особисте свято у стріт-артера Андрія Присяжнюка.

Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, довголіття та радості від життя.

Іменинники 17 квітня – Георгій та Йосип. Бажаємо їм удачі та прихильності їхнього ангела-охоронця.

17 квітня 1957 року вийшло розпорядження Ради Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки про створення Цуманського мисливського заказника.

Цього дня 2003-го у Луцьку вийшов перший номер газети «Навчання та робота».

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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