Повідомили, скільки людей загинуло у масштабній автотрощі на трасі Київ-Ковель-Ягодин. ФОТО
Сьогодні, 21:41
Внаслідок масштабної автокатострофи на трасі Київ-Ковель-Ягодин на Київщині загинули люди.
Аварія сталася у результаті сильного вітру і пилової бурі, - повідомляє "Українська правда", посилаючись на поліцію.
У аварії за участю 6 автомобілів загинули 4 людини.
Нагадаємо, аварія сталася 16 квітня на 55-му кілометрі підїзду до Києва на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
"У результаті ДТП 4 людини загинули і, за попередніми даними, троє травмованих. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група", - повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.
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Аварія сталася у результаті сильного вітру і пилової бурі, - повідомляє "Українська правда", посилаючись на поліцію.
У аварії за участю 6 автомобілів загинули 4 людини.
Нагадаємо, аварія сталася 16 квітня на 55-му кілометрі підїзду до Києва на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
"У результаті ДТП 4 людини загинули і, за попередніми даними, троє травмованих. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група", - повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.
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