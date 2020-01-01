Повідомили, скільки людей загинуло у масштабній автотрощі на трасі Київ-Ковель-Ягодин. ФОТО





Аварія сталася у результаті сильного вітру і пилової бурі, - повідомляє "Українська правда", посилаючись на поліцію.



У аварії за участю 6 автомобілів загинули 4 людини.



Нагадаємо,



"У результаті ДТП 4 людини загинули і, за попередніми даними, троє травмованих. На місці працюють рятувальники та слідчо-оперативна група", - повідомила речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.

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