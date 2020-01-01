Літня сесія: коли студенти складатимуть іспити





Про це повідомляє освітній портал



У Міносвіти зазначають, що якщо під час сесії відвідувати заклади освіти все ще буде заборонено, відомство допускає проведення екзаменів та заліків дистанційно у синхронному режимі та із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.



Захисти дипломних робіт і атестаційні іспити також можуть відбуватись онлайн у синхронному режимі із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.



Університети зможуть самостійно обирати форму та програмне забезпечення, яке вони будуть використовувати для цього процесу. Зі свого боку кафедри, керівники дипломних робіт і самі студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо.



Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, зокрема КРОК, відбуватиметься за рішенням МОЗ.



Випуски студентів мають відбутися своєчасно згідно з графіком, затвердженим закладами.



Випуски студентів, які навчаються на контракті, можуть бути відтерміновані до повного виконання зобов'язань усіма сторонами договору.



На медичних спеціальностях випуски повинні відбутись із урахуванням рішення МОЗ щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Екзаменаційні сесії мають відбутись відповідно до графіків та розкладів, затверджених закладами освіти.Про це повідомляє освітній портал Освіта ua , посилаючись на Міністерство освіти і науки.У Міносвіти зазначають, що якщо під час сесії відвідувати заклади освіти все ще буде заборонено, відомство допускає проведення екзаменів та заліків дистанційно у синхронному режимі та із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.Захисти дипломних робіт і атестаційні іспити також можуть відбуватись онлайн у синхронному режимі із забезпеченням надійної ідентифікації студентів.Університети зможуть самостійно обирати форму та програмне забезпечення, яке вони будуть використовувати для цього процесу. Зі свого боку кафедри, керівники дипломних робіт і самі студенти мають забезпечити контроль якості робіт та не допускати проявів академічної недоброчесності, зокрема плагіату тощо.Проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, зокрема КРОК, відбуватиметься за рішенням МОЗ.Випуски студентів мають відбутися своєчасно згідно з графіком, затвердженим закладами.Випуски студентів, які навчаються на контракті, можуть бути відтерміновані до повного виконання зобов'язань усіма сторонами договору.На медичних спеціальностях випуски повинні відбутись із урахуванням рішення МОЗ щодо проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

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