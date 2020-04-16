Колишній «волинянин» приніс перемогу мінському «Динамо»
Сьогодні, 02:23
Колишній оборонець луцької «Волині» Міха Горопевшек відзначився голом в чемпіонаті Білорусі.
Словенський футболіст, який захищає кольори мінського "Динамо", допоміг столичному клубу переграти гродненський "Німан", - повідомляє Sputnik.
Команда Міхи Горопевшека перемогла з рахунком 2:0.
Футболісти мінського "Динамо" вийшли на матч п'ятого туру чемпіонату Білорусі в майках на підтримку лікарів, які борються з пандемією коронавируса. На білих футболках гравців була написана фраза "Дзякуй дактарам".
Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2: 0. У першому таймі обійшлося без голів, а ось на 73-й хвилині рахунок відкрив саме колишній "волинянин" Міха Горопевшек. Під час виступів за "Волинь" він прославився нетиповою для оборонця результативністю. Подвоїв перевагу Євген Шікавка в доданий час.
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Словенський футболіст, який захищає кольори мінського "Динамо", допоміг столичному клубу переграти гродненський "Німан", - повідомляє Sputnik.
Команда Міхи Горопевшека перемогла з рахунком 2:0.
Футболісти мінського "Динамо" вийшли на матч п'ятого туру чемпіонату Білорусі в майках на підтримку лікарів, які борються з пандемією коронавируса. На білих футболках гравців була написана фраза "Дзякуй дактарам".
Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2: 0. У першому таймі обійшлося без голів, а ось на 73-й хвилині рахунок відкрив саме колишній "волинянин" Міха Горопевшек. Під час виступів за "Волинь" він прославився нетиповою для оборонця результативністю. Подвоїв перевагу Євген Шікавка в доданий час.
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