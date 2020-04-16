Колишній «волинянин» приніс перемогу мінському «Динамо»

Міха Горопевшек відзначився голом в чемпіонаті Білорусі.



Словенський футболіст, який захищає кольори мінського "Динамо", допоміг столичному клубу переграти гродненський "Німан", - повідомляє



Команда Міхи Горопевшека перемогла з рахунком 2:0.



Футболісти мінського "Динамо" вийшли на матч п'ятого туру чемпіонату Білорусі в майках на підтримку лікарів, які борються з пандемією коронавируса. На білих футболках гравців була написана фраза "Дзякуй дактарам".



Зустріч завершилася впевненою перемогою господарів з рахунком 2: 0. У першому таймі обійшлося без голів, а ось на 73-й хвилині рахунок відкрив саме колишній "волинянин" Міха Горопевшек. Під час виступів за "Волинь" він прославився нетиповою для оборонця результативністю. Подвоїв перевагу Євген Шікавка в доданий час.

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