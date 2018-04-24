На Волині поліцейський знайшов на пилорамі деревину без документів. ФОТО
16 квітень, 22:59
У Ковельському районі дільничний офіцер виявив на одній із пилорам деревину без відповідних документів.
Поліцейські розслідують факт незаконного зберігання лісу, - йдеться у повідомленні на сайті ГУНП у Волинській області.
15 квітня, під час несення служби дільничний офіцер Ковельського відділу поліції на території пилорами у селі Білин виявив понад сорок колод деревини різної породи без документів.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції, деревину вилучили та передали на відповідальне зберігання.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
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Поліцейські розслідують факт незаконного зберігання лісу, - йдеться у повідомленні на сайті ГУНП у Волинській області.
15 квітня, під час несення служби дільничний офіцер Ковельського відділу поліції на території пилорами у селі Білин виявив понад сорок колод деревини різної породи без документів.
На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції, деревину вилучили та передали на відповідальне зберігання.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання лісу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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