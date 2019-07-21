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Суд відпустив ексбійця «Омеги», якого підозрюють у вбивстві євромайданівців

Суд відпустив ексбійця «Омеги», якого підозрюють у вбивстві євромайданівців
Суд відпустив колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ «Омега» Володимира Косенка, якого підозрюють у вбивствах учасників Євромайдану.

Про це повідомляє TheБабель, посилаючись на адвоката постраждалих.

Як повідомляє адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, Косенку змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобовʼязання.

Прокурор просив продовжити цілодобовий домашній арешт на 60 діб з носінням електронного браслета. Обвинувач заявив, що Косенко може впливати на свідків — інших «омегівців», які були з ним 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Проте, суд відмовив прокурорам у клопотанні.

Косенка підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова. Йому закидають три статті — перевищення повноважень, замах на умисне вбивство, умисне вбивство за змовою з групою осіб.

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Теги: Україна, суд
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