Суд відпустив ексбійця «Омеги», якого підозрюють у вбивстві євромайданівців

Володимира Косенка, якого підозрюють у вбивствах учасників Євромайдану.



Про це повідомляє



Як повідомляє адвокат сімей героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, Косенку змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобовʼязання.



Прокурор просив продовжити цілодобовий домашній арешт на 60 діб з носінням електронного браслета. Обвинувач заявив, що Косенко може впливати на свідків — інших «омегівців», які були з ним 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Проте, суд відмовив прокурорам у клопотанні.



Косенка підозрюють у вбивстві Олега Ушневича і пораненні Віталія Гукова. Йому закидають три статті — перевищення повноважень, замах на умисне вбивство, умисне вбивство за змовою з групою осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд відпустив колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ «Омега»якого підозрюють у вбивствах учасників Євромайдану.Про це повідомляє TheБабель , посилаючись на адвоката постраждалих.Як повідомляє адвокат сімей героїв Небесної сотні, Косенку змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобовʼязання.Прокурор просив продовжити цілодобовий домашній арешт на 60 діб з носінням електронного браслета. Обвинувач заявив, що Косенко може впливати на свідків — інших «омегівців», які були з ним 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Проте, суд відмовив прокурорам у клопотанні.Косенка підозрюють у вбивствіі пораненніЙому закидають три статті — перевищення повноважень, замах на умисне вбивство, умисне вбивство за змовою з групою осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію