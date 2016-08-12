Міносвіти просить вчителів не перевантажувати учнів під час карантину





Відповідна рекомендація міститься у листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, - пише



Зокрема, в освітньому відомстві рекомендують організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.



Також школам рекомендовано укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.

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