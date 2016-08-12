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Міносвіти просить вчителів не перевантажувати учнів під час карантину

Міносвіти просить вчителів не перевантажувати учнів під час карантину
Міністерство освіти рекомендує вчителям не перевантажувати учнів під час дистанційного навчання.

Відповідна рекомендація міститься у листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, - пише Освіта ua.

Зокрема, в освітньому відомстві рекомендують організувати освітній процес в умовах дистанційного навчання, у тому числі планування кількості та обсягу завдань та контрольних заходів, з урахуванням принципу здоров'язбереження, запобігаючи емоційному, ментальному та фізичному перевантаженню учнів.

Також школам рекомендовано укласти графік дистанційних перевірочних робіт та усних опитувань з метою недопущення перевантаження учнів і раціонального використання часу.

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Теги: освіта, школа, МОН
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