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Як копи на Великдень контролюватимуть людей біля храмів

Як копи на Великдень контролюватимуть людей біля храмів
Поліцейські запвінили, що не допустять скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень, 19 квітня.

У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення, - повідомляє Канал24

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що 20 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нагцвардії забезпечуватимуть порядок біля церков на Великдень.

"При скупченні людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів: Перший етап – це роз'яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи",
– заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.

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Теги: поліція
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