Як копи на Великдень контролюватимуть людей біля храмів
Сьогодні, 01:15
Поліцейські запвінили, що не допустять скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень, 19 квітня.
У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення, - повідомляє Канал24
Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що 20 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нагцвардії забезпечуватимуть порядок біля церков на Великдень.
"При скупченні людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів: Перший етап – це роз'яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи",
– заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.
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У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення, - повідомляє Канал24
Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що 20 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нагцвардії забезпечуватимуть порядок біля церков на Великдень.
"При скупченні людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів: Перший етап – це роз'яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи",
– заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.
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