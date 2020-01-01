Як копи на Великдень контролюватимуть людей біля храмів





У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення, - повідомляє



Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що 20 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нагцвардії забезпечуватимуть порядок біля церков на Великдень.



"При скупченні людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів: Перший етап – це роз'яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи",

– заявив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські запвінили, що не допустять скупчення людей біля храмів під час церковних служб на Великдень, 19 квітня.У випадку повторних порушень вони складатимуть протоколи про порушення, - повідомляє Канал24 Глава Нацполіціїповідомив, що 20 тисяч поліцейських та військовослужбовців Нагцвардії забезпечуватимуть порядок біля церков на Великдень."При скупченні людей біля храмів, поліція діятиме в декілька етапів: Перший етап – це роз'яснення серед громадян. У разі повторних порушень поліцейські будуть складати протоколи. У храмах можуть бути присутніми тільки ті, хто забезпечують службу та онлайн-трансляцію – максимум 10 чоловік. Усі вони повинні бути в масках. Парафіяни зможуть відвідати храм після служби – максимум по дві людини. Ми не дамо провокаторам організовувати масові заходи",– заявив радник міністра внутрішніх справ України

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