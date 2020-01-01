Головний лісівник Волині закликав жителів області не вивозити сміття до лісу

Очільник Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствазакликав волинян не вивозити сміття до лісу.Про це лісівник написав на своїй сторінці у фейсбуці.«Є така тенденція: люди до Пасхи прибрали у хаті і біля хати – у лісі побільшає сміття. На початку квітня від Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства відправили листи на ОТГ області. У листі просимо звернути увагу питання упорядкування сміттєзвалищ та посилити роботу з населенням щодо поводження із твердими побутовими відходами. Ліси перетворюються на сміттєві полігони. Працівникам волинських лісгоспів приходиться прибирати не менше 100-120 гектарів лісів кожного року. Хаотичні звалища розповзлись практично по всій території державного лісового фонду, але, як правило, знаходяться поблизу населених пунктів. Найбільш болючим для мене є бачити, як узбіччя доріг, ліси, майданчики прибирають діти. Дорослі свинячать, а дітям прибирати», - йдеться у дописі.Очільник лісової галузі області зазначив, що сміттєву проблему потрібно вирішувати не тільки силами лісівників, а спільно з органами місцевого самоврядування та всіма жителями області.За словами Олександра Кватирка, працівники підрозділів лісової охорони ще жодної весни так багато робочого часу не проводили на гасінні пожеж.«У нас 5 клас пожежної безпеки. Зараз, коли є не найкращі часи для економіки, коли в країні діють посилені протиепідемічні заходи, працівникам лісової охорони треба знов ставати за прибирання. Прибирати будемо при першій можливості вивести людей. Це знову будуть короткострокові заходи. Бачимо тільки один вихід із ситуації – через свідомість. В першу чергу, через свідомість керівників і представників органів місцевого самоврядування. Тому із травня місяця усі соціальні ініціативи і проекти лісівників будуть реалізовуватись у тих громадах, із якими буде порозуміння і хороша динаміка по прибиранню сміття із лісів та лісових узбіч», - додав головний лісівник Волині.