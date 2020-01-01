вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У ВООЗ занепокоєні ситуацією з коронавірусом в Україні

У ВООЗ занепокоєні ситуацією з коронавірусом в Україні
Ситуація з поширенням коронавірусу в ряді країн Європи, в тому числі в Україні, викликає занепокоєння.

Про це повідомляє "Газета ua".

Оптимістичні сигнали, надходять з Іспанії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн Європи. Але вони затьмарюються повідомленнями з Великобританії, України, Росії, Туреччини та Білорусі. Майбутні тижні "критично важливі для Європи", заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає Reuters.

Клюге подякував всім людям, що дотримують обмеження під час святкування католицького Великодня минулого тижня, і закликав продовжувати їх дотримуватися на прийдешніх вихідних, коли буде відзначатися Великдень у православних християн.

"У той час як в деяких країнах число нових виявлених випадків зараження COVID-19 знижується, деяким країнам ще тільки належить відчути повну дію коронавірусу", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВООЗ, медицина, коронавырус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ВООЗ занепокоєні ситуацією з коронавірусом в Україні
Сьогодні, 07:35
Вчені розробили мобільний додаток, який знаходить хворих на коронавірус
Сьогодні, 06:14
Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін
Сьогодні, 05:18
Міносвіти просить вчителів не перевантажувати учнів під час карантину
Сьогодні, 04:09
Кабмін прирівняв електронні документи до паперових
Сьогодні, 03:13
Схожі новини
Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін
Сьогодні, 05:18
В одному з районів Волині коронавірус виявили в дворічної дитини В одному з районів Волині коронавірус виявили в дворічної дитини
09 квітень, 15:50
«З миру по нитці»: на кошти меценатів для медиків волинської лікарні куплять захисний одяг «З миру по нитці»: на кошти меценатів для медиків волинської лікарні куплять захисний одяг
05 квітень, 16:31
Волинські епідеміологи працюють у надзвичайному режимі та без вихідних Волинські епідеміологи працюють у надзвичайному режимі та без вихідних
05 квітень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ВООЗ занепокоєні ситуацією з коронавірусом в Україні
Сьогодні, 07:35
 0
Вчені розробили мобільний додаток, який знаходить хворих на коронавірус
Сьогодні, 06:14
 0
Волинське місто отримає з держбюджету понад 1,5 мільйона на інсулін
Сьогодні, 05:18
 0
Міносвіти просить вчителів не перевантажувати учнів під час карантину
Сьогодні, 04:09
 0
Кабмін прирівняв електронні документи до паперових
Сьогодні, 03:13
 0
Медіа
відео
1/8