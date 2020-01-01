У ВООЗ занепокоєні ситуацією з коронавірусом в Україні





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Оптимістичні сигнали, надходять з Іспанії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн Європи. Але вони затьмарюються повідомленнями з Великобританії, України, Росії, Туреччини та Білорусі. Майбутні тижні "критично важливі для Європи", заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає Reuters.



Клюге подякував всім людям, що дотримують обмеження під час святкування католицького Великодня минулого тижня, і закликав продовжувати їх дотримуватися на прийдешніх вихідних, коли буде відзначатися Великдень у православних християн.



"У той час як в деяких країнах число нових виявлених випадків зараження COVID-19 знижується, деяким країнам ще тільки належить відчути повну дію коронавірусу", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація з поширенням коронавірусу в ряді країн Європи, в тому числі в Україні, викликає занепокоєння.Про це повідомляє "Газета ua" Оптимістичні сигнали, надходять з Іспанії, Німеччини, Франції, Італії та інших країн Європи. Але вони затьмарюються повідомленнями з Великобританії, України, Росії, Туреччини та Білорусі. Майбутні тижні "критично важливі для Європи", заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, передає Reuters.Клюге подякував всім людям, що дотримують обмеження під час святкування католицького Великодня минулого тижня, і закликав продовжувати їх дотримуватися на прийдешніх вихідних, коли буде відзначатися Великдень у православних християн."У той час як в деяких країнах число нових виявлених випадків зараження COVID-19 знижується, деяким країнам ще тільки належить відчути повну дію коронавірусу", - зазначив він.

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