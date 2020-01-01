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«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*

«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Частина магазинів, що ТРЦ «ПортCity», працює в онлайн-режимі.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

«Чогосьбракує? Не чекайтезакінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини які працюють в онлайн режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!», - йдеться у повідомленні закладу.

Сторінка ТРЦ – за посиланням.

«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*

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Теги: ТРЦ «ПортCity», онлайн, шопінг, карантин
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