«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



«Чогосьбракує? Не чекайтезакінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини які працюють в онлайн режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!», - йдеться у повідомленні закладу.



Сторінка ТРЦ – за посиланням.





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