«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Сьогодні, 08:58
Частина магазинів, що ТРЦ «ПортCity», працює в онлайн-режимі.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Чогосьбракує? Не чекайтезакінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини які працюють в онлайн режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!», - йдеться у повідомленні закладу.
Сторінка ТРЦ – за посиланням.
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Про це повідомляє пресслужба закладу.
«Чогосьбракує? Не чекайтезакінчення карантину, переходьте в ОНЛАЙН, шукайте магазини які працюють в онлайн режимі на сторінці ТРЦ. Скоро побачимось. Будьте свідомими, залишайтесь вдома!», - йдеться у повідомленні закладу.
Сторінка ТРЦ – за посиланням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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