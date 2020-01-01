вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу

У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу
Станом на 17 квітня штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району інформує про те, в районі лабораторно підтверджений третій випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської РДА.

Діагноз підтверджили у людини з кола контактних осіб другого випадку коронавірусної інфекції COVID-19 (на вул. Коте Шилокадзе міста Рожище). Хворий перебуває на самоізоляції.

Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі (на вул. Куліша міста Рожище), отримали усі негативні результати аналізу ПЛР-тестування з 23 контактних осіб.

Інфоомують також, що з 10 квітня за рішенням Міністерства охорони здоров’я України всі хворі люди з діагнозом «пневмонія» обов’язково перевіряються на наявність коронавірусної інфекції.

Станом на 17 квітня в районі налічується 4 особи з підозрою на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рожище, коронавірус, РДА, ПЛР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У пожежі на Волині загинула молода жінка
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 17 квітня
Сьогодні, 09:11
У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Сьогодні, 08:58
Головний лісівник Волині закликав жителів області не вивозити сміття до лісу
Сьогодні, 08:10
Схожі новини
Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську
12 квітень, 19:36
Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні Коронавірус виявили у медпрацівника Волинської обласної інфекційної лікарні
10 квітень, 09:41
У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом У рожищенській райлікарні прокоментували випадок зараження жінки коронавірусом
06 квітень, 14:29
У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу У Луцьку робитимуть лабораторні тести на виявлення коронавірусу
30 березень, 13:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
Сьогодні, 10:21
 0
У Кривому Розі посеред вулиці розстріляли молоду пару: дівчина загинула
Сьогодні, 10:17
 0
Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Загиблих із понівечених авто «вирізали» рятувальники: деталі моторошної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин
Сьогодні, 09:55
 0
Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8