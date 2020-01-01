У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
Станом на 17 квітня штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Рожищенського району інформує про те, в районі лабораторно підтверджений третій випадок гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19.
Про це повідомляють на сайті Рожищенської РДА.
Діагноз підтверджили у людини з кола контактних осіб другого випадку коронавірусної інфекції COVID-19 (на вул. Коте Шилокадзе міста Рожище). Хворий перебуває на самоізоляції.
Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі (на вул. Куліша міста Рожище), отримали усі негативні результати аналізу ПЛР-тестування з 23 контактних осіб.
Інфоомують також, що з 10 квітня за рішенням Міністерства охорони здоров’я України всі хворі люди з діагнозом «пневмонія» обов’язково перевіряються на наявність коронавірусної інфекції.
Станом на 17 квітня в районі налічується 4 особи з підозрою на коронавірус.
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Про це повідомляють на сайті Рожищенської РДА.
Діагноз підтверджили у людини з кола контактних осіб другого випадку коронавірусної інфекції COVID-19 (на вул. Коте Шилокадзе міста Рожище). Хворий перебуває на самоізоляції.
Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі (на вул. Куліша міста Рожище), отримали усі негативні результати аналізу ПЛР-тестування з 23 контактних осіб.
Інфоомують також, що з 10 квітня за рішенням Міністерства охорони здоров’я України всі хворі люди з діагнозом «пневмонія» обов’язково перевіряються на наявність коронавірусної інфекції.
Станом на 17 квітня в районі налічується 4 особи з підозрою на коронавірус.
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