У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу





Про це повідомляють на



Діагноз підтверджили у людини з кола контактних осіб другого випадку коронавірусної інфекції COVID-19 (на вул. Коте Шилокадзе міста Рожище). Хворий перебуває на самоізоляції.



Щодо першого випадку гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у Рожищенському районі (на вул. Куліша міста Рожище), отримали усі негативні результати аналізу ПЛР-тестування з 23 контактних осіб.



Інфоомують також, що з 10 квітня за рішенням Міністерства охорони здоров’я України всі хворі люди з діагнозом «пневмонія» обов’язково перевіряються на наявність коронавірусної інфекції.



Станом на 17 квітня в районі налічується 4 особи з підозрою на коронавірус.

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