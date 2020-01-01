вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 17 квітня

Курс валют у Луцьку на 17 квітня
Курс долара у Луцьку: купівля – 27.35, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 29.15, продажу – 29.70.

Курс російського рубля: купівля – 0,315, продаж – 0,373.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.10, продаж – 6.60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Новий антирекорд: в Україні за добу – 501 новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:33
У пожежі на Волині загинула молода жінка
Сьогодні, 09:22
Курс валют у Луцьку на 17 квітня
Сьогодні, 09:11
У Рожищі – новий підтверджений випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:09
«ПортCity» запрошує на онлайн-шопінг*
Сьогодні, 08:58
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 16 квітня Курс валют у Луцьку на 16 квітня
16 квітень, 09:11
Курс валют у Луцьку на 15 квітня Курс валют у Луцьку на 15 квітня
15 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 14 квітня Курс валют у Луцьку на 14 квітня
14 квітень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 13 квітня Курс валют у Луцьку на 13 квітня
13 квітень, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
Сьогодні, 10:21
 0
У Кривому Розі посеред вулиці розстріляли молоду пару: дівчина загинула
Сьогодні, 10:17
 0
Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Загиблих із понівечених авто «вирізали» рятувальники: деталі моторошної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин
Сьогодні, 09:55
 0
Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8