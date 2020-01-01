У пожежі на Волині загинула молода жінка
Сьогодні, 09:22
У селі Тур Ратнівського району під час пожежі загинула 32-річна жінка.
Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що впродовж доби рятувальники області ліквідували 25 пожеж, 11 з яких це – торф’яників, сухої трави, чагарників, а також сміттєзвалища між селами Сокиричі та Заброди Ківерцівського району.
Нагадаємо, що 16 квітня у Любешівському районі виникло дві пожежі. Там горіли житлові будинки.
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Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.
Зазначається, що впродовж доби рятувальники області ліквідували 25 пожеж, 11 з яких це – торф’яників, сухої трави, чагарників, а також сміттєзвалища між селами Сокиричі та Заброди Ківерцівського району.
Нагадаємо, що 16 квітня у Любешівському районі виникло дві пожежі. Там горіли житлові будинки.
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