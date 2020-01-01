У пожежі на Волині загинула молода жінка





Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.



Зазначається, що впродовж доби рятувальники області ліквідували 25 пожеж, 11 з яких це – торф’яників, сухої трави, чагарників, а також сміттєзвалища між селами Сокиричі та Заброди Ківерцівського району.



Нагадаємо, що 16 квітня у Любешівському районі виникло

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тур Ратнівського району під час пожежі загинула 32-річна жінка.Про це інформує У ДСНС України у Волинській області.Зазначається, що впродовж доби рятувальники області ліквідували 25 пожеж, 11 з яких це – торф’яників, сухої трави, чагарників, а також сміттєзвалища між селами Сокиричі та Заброди Ківерцівського району.Нагадаємо, що 16 квітня у Любешівському районі виникло дві пожежі . Там горіли житлові будинки.

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