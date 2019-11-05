Показали Луцький замок у кольорі на фото столітньої давнини
Сьогодні, 18:18
Показали, який вигляд мав замок Любарта приблизно 105 років тому.
Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, фотографія зроблена до 1915 року. Вона порадила дивитися фото на весь екран, адже там видно багато деталей.
"Зліва на фоні костелу рибальські сіті", - зауважила дослідниця.
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Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, фотографія зроблена до 1915 року. Вона порадила дивитися фото на весь екран, адже там видно багато деталей.
"Зліва на фоні костелу рибальські сіті", - зауважила дослідниця.
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