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Показали Луцький замок у кольорі на фото столітньої давнини

Показали Луцький замок у кольорі на фото столітньої давнини
Показали, який вигляд мав замок Любарта приблизно 105 років тому.

Світлиною поділилася дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, фотографія зроблена до 1915 року. Вона порадила дивитися фото на весь екран, адже там видно багато деталей.

"Зліва на фоні костелу рибальські сіті", - зауважила дослідниця.
Показали Луцький замок у кольорі на фото столітньої давнини

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Теги: замок Любарта, ретрофото
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