Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Фахівчиня Волинського обласного центру громадського здоров'я Леся Іванишин розповіла, як правильно обробляти руки антисептиком.
Про це йдеться на сторінці центру у facebook.
За словами фахівчині, антисептик має містити не менше 60 % спирту, тому варто уважно читати склад засобу.
Щоб добре обробити руки, необхідно близько 3 мл антисептичної рідини. Лише "попшикати" на руки недостатньо.
Обробляти руки необхідно 20-40 секунд. До того ж, антисептик не заміняє миття рук - його радять використовувати лише тоді, коли немає доступу до води і мила, це - екстрений спосіб знезараження.
Техніку обробки рук антисептиком дивіться у відео:
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Про це йдеться на сторінці центру у facebook.
За словами фахівчині, антисептик має містити не менше 60 % спирту, тому варто уважно читати склад засобу.
Щоб добре обробити руки, необхідно близько 3 мл антисептичної рідини. Лише "попшикати" на руки недостатньо.
Обробляти руки необхідно 20-40 секунд. До того ж, антисептик не заміняє миття рук - його радять використовувати лише тоді, коли немає доступу до води і мила, це - екстрений спосіб знезараження.
Техніку обробки рук антисептиком дивіться у відео:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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