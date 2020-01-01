Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО

Фахівчиня Волинського обласного центру громадського здоров'ярозповіла, як правильно обробляти руки антисептиком.Про це йдеться на сторінці центру у facebook.За словами фахівчині, антисептик має містити не менше 60 % спирту, тому варто уважно читати склад засобу.Щоб добре обробити руки, необхідно близько 3 мл антисептичної рідини. Лише "попшикати" на руки недостатньо.Обробляти руки необхідно 20-40 секунд. До того ж, антисептик не заміняє миття рук - його радять використовувати лише тоді, коли немає доступу до води і мила, це - екстрений спосіб знезараження.Техніку обробки рук антисептиком дивіться у відео: