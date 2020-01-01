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Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО

Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Фахівчиня Волинського обласного центру громадського здоров'я Леся Іванишин розповіла, як правильно обробляти руки антисептиком.

Про це йдеться на сторінці центру у facebook.

За словами фахівчині, антисептик має містити не менше 60 % спирту, тому варто уважно читати склад засобу.

Щоб добре обробити руки, необхідно близько 3 мл антисептичної рідини. Лише "попшикати" на руки недостатньо.

Обробляти руки необхідно 20-40 секунд. До того ж, антисептик не заміняє миття рук - його радять використовувати лише тоді, коли немає доступу до води і мила, це - екстрений спосіб знезараження.

Техніку обробки рук антисептиком дивіться у відео:

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Теги: антисептик, обробка
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