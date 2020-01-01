Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії

Андрій Власюк та ендокринолог Софія Черниш — ​із лікарні МВС.



Зв’язатися з ними до цього часу було проблемно, однак про їхню роботу дещо розповіла колега Лариса Матус, заступник начальника з медичних питань ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області», - пише газета



Лариса Матус повідомила, що обоє колег молодші 40. Віковий ценз Міністерство охорони здоров’я встановило з урахуванням статистики захворюваності в Італії: середній вік людей, які інфікувалися там коронавірусом і помирали, 46–47 років. Софія Черниш — ​ендокринолог, дуже хороший клініцист, Андрій Власюк — ​начальник військово–лікарської комісії, хірург. Їх знають як кваліфікованих і відповідальних фахівців. Лариса Матус не раз під час телефонної розмови казала: «Ми ними дуже пишаємося, бо вони у нашій лікарні — ​серед найкращих».



Заступник начмеда лікарні МВС зауважила, що наші спеціалісти працюють у закладі, який, як і, приміром, лікарня МВС, не призначений для прийому «інфекційних» хворих.



«У нас ситуація схожа, бо наша лікарня відомча, ми обслуговуємо правоохоронців (поліцейських, Нацгвардію, пенсіонерів МВС та їхні сім’ї), але мусимо бути готові до роботи в нових умовах… Зараз наші колеги в Італії після чергувань надсилають здобуту інформацію й відео у нашу групу у вайбері. Передають протоколи лікування, розказують, як харчують таких хворих та як хоронять тих, кого не вдалося врятувати. Ми все аналізуємо», — ​поділилася Лариса Матус.



Крім того, вона розповіла, як підготували лікарню МВС у Луцьку: розділили на так звані «брудні» й «чисті» зони. Належно облаштували три окремі входи, щоб у разі піку захворюваності мати можливість надавати допомогу. У закладі є оксигенатори, які знадобляться для підтримки людей із легкими і середньоважкими станами недуги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із трьох фахівців обласного центру Волині, які другий тиждень працюють на Апеннінському півострові, двоє — ​хірургта ендокринолог— ​із лікарні МВС.Зв’язатися з ними до цього часу було проблемно, однак про їхню роботу дещо розповіла колега, заступник начальника з медичних питань ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області», - пише газета Волинь-нова Лариса Матус повідомила, що обоє колег молодші 40. Віковий ценз Міністерство охорони здоров’я встановило з урахуванням статистики захворюваності в Італії: середній вік людей, які інфікувалися там коронавірусом і помирали, 46–47 років. Софія Черниш — ​ендокринолог, дуже хороший клініцист, Андрій Власюк — ​начальник військово–лікарської комісії, хірург. Їх знають як кваліфікованих і відповідальних фахівців. Лариса Матус не раз під час телефонної розмови казала: «Ми ними дуже пишаємося, бо вони у нашій лікарні — ​серед найкращих».Заступник начмеда лікарні МВС зауважила, що наші спеціалісти працюють у закладі, який, як і, приміром, лікарня МВС, не призначений для прийому «інфекційних» хворих.«У нас ситуація схожа, бо наша лікарня відомча, ми обслуговуємо правоохоронців (поліцейських, Нацгвардію, пенсіонерів МВС та їхні сім’ї), але мусимо бути готові до роботи в нових умовах… Зараз наші колеги в Італії після чергувань надсилають здобуту інформацію й відео у нашу групу у вайбері. Передають протоколи лікування, розказують, як харчують таких хворих та як хоронять тих, кого не вдалося врятувати. Ми все аналізуємо», — ​поділилася Лариса Матус.Крім того, вона розповіла, як підготували лікарню МВС у Луцьку: розділили на так звані «брудні» й «чисті» зони. Належно облаштували три окремі входи, щоб у разі піку захворюваності мати можливість надавати допомогу. У закладі є оксигенатори, які знадобляться для підтримки людей із легкими і середньоважкими станами недуги.

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