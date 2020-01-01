вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії

Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії
Із трьох фахівців обласного центру Волині, які другий тиждень працюють на Апеннінському півострові, двоє — ​хірург Андрій Власюк та ендокринолог Софія Черниш — ​із лікарні МВС.

Зв’язатися з ними до цього часу було проблемно, однак про їхню роботу дещо розповіла колега Лариса Матус, заступник начальника з медичних питань ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській області», - пише газета Волинь-нова.

Лариса Матус повідомила, що обоє колег молодші 40. Віковий ценз Міністерство охорони здоров’я встановило з урахуванням статистики захворюваності в Італії: середній вік людей, які інфікувалися там коронавірусом і помирали, 46–47 років. Софія Черниш — ​ендокринолог, дуже хороший клініцист, Андрій Власюк — ​начальник військово–лікарської комісії, хірург. Їх знають як кваліфікованих і відповідальних фахівців. Лариса Матус не раз під час телефонної розмови казала: «Ми ними дуже пишаємося, бо вони у нашій лікарні — ​серед найкращих».

Заступник начмеда лікарні МВС зауважила, що наші спеціалісти працюють у закладі, який, як і, приміром, лікарня МВС, не призначений для прийому «інфекційних» хворих.

«У нас ситуація схожа, бо наша лікарня відомча, ми обслуговуємо правоохоронців (поліцейських, Нацгвардію, пенсіонерів МВС та їхні сім’ї), але мусимо бути готові до роботи в нових умовах… Зараз наші колеги в Італії після чергувань надсилають здобуту інформацію й відео у нашу групу у вайбері. Передають протоколи лікування, розказують, як харчують таких хворих та як хоронять тих, кого не вдалося врятувати. Ми все аналізуємо», — ​поділилася Лариса Матус.

Крім того, вона розповіла, як підготували лікарню МВС у Луцьку: розділили на так звані «брудні» й «чисті» зони. Належно облаштували три окремі входи, щоб у разі піку захворюваності мати можливість надавати допомогу. У закладі є оксигенатори, які знадобляться для підтримки людей із легкими і середньоважкими станами недуги.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, лікарі, Італія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
Загиблих із понівечених авто «вирізали» рятувальники: деталі моторошної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин
Сьогодні, 09:55
Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 09:44
Новий антирекорд: в Україні за добу – 501 новий випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:33
У пожежі на Волині загинула молода жінка
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19 Лікарка з Луцька – одна із 20, що вилетіли в Італію для боротьби з COVID-19
07 квітень, 19:19
За напрямком Рожище – Луцьк будуть курсувати «медичні» рейси За напрямком Рожище – Луцьк будуть курсувати «медичні» рейси
07 квітень, 08:53
У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків У Луцькій міській клінічній лікарні на коронавірус перевірять майже 80 медиків
02 квітень, 13:32
У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус У ще трьох луцьких лікарів діагностували коронавірус
01 квітень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
Сьогодні, 10:21
 0
У Кривому Розі посеред вулиці розстріляли молоду пару: дівчина загинула
Сьогодні, 10:17
 0
Волинянам показали, як правильно обробляти руки антисептиком. ВІДЕО
Сьогодні, 10:14
 0
Загиблих із понівечених авто «вирізали» рятувальники: деталі моторошної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин
Сьогодні, 09:55
 0
Медики із лікарні МВС з Луцька переймають досвід боротьби з коронавірусом в Італії
Сьогодні, 09:44
 0
Медіа
відео
1/8