Загиблих із понівечених авто «вирізали» рятувальники: деталі моторошної аварії на трасі Київ-Ковель-Ягодин





Про це інформує ДСНС у Київській області.



16 квітня о 13:32 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про



Встановили, що ДТП сталася внаслідок зіткнення 4 вантажних автомобілів: VOLVO, 2 DAF, газовоза MAN, і 2 легкових: Pegout 308, BMW 525.



Відбулось загоряння кабіни вантажівки VOLVO та газового обладнання легковика Pegout 308, у якому знаходився потерпілий водій та пасажирка. Рятувальники деблокували одного потерпілого водія із понівеченого автомобіля за допомогою аварійно-рятувального обладнання та передали працівникам карети швидкої допомоги.



Пожежу локалізували о 14:02 та ліквідували о 14:40.



У результаті дорожньої пригоди



Після гасіння пожежі рятувальники провели роботи щодо вилучення загиблих громадян із понівечених легкових автомобілів за допомогою гідравлічного обладнання та бензоріза.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП на трасі Київ-Ковель-Ягодин, у якій загинуло четверо людей та одна особа постраждала.Про це інформує ДСНС у Київській області.16 квітня о 13:32 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Київ-Ковель-Ягодин , поблизу смт Бородянка, Київської області. На місце події направили рятувальників 31-ї ДПРЧ смт Бородянка та 58-ДПРП смт Клавдієво-Тарасове.Встановили, що ДТП сталася внаслідок зіткнення 4 вантажних автомобілів: VOLVO, 2 DAF, газовоза MAN, і 2 легкових: Pegout 308, BMW 525.Відбулось загоряння кабіни вантажівки VOLVO та газового обладнання легковика Pegout 308, у якому знаходився потерпілий водій та пасажирка. Рятувальники деблокували одного потерпілого водія із понівеченого автомобіля за допомогою аварійно-рятувального обладнання та передали працівникам карети швидкої допомоги.Пожежу локалізували о 14:02 та ліквідували о 14:40.У результаті дорожньої пригоди загинуло 4 осіб (пасажирка Pegout 308, водій та 2 пасажирів BMW 525), травмованого громадянина госпіталізували до Бородянської центральної лікарні.Після гасіння пожежі рятувальники провели роботи щодо вилучення загиблих громадян із понівечених легкових автомобілів за допомогою гідравлічного обладнання та бензоріза.

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