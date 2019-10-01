У Кривому Розі посеред вулиці розстріляли молоду пару: дівчина загинула





Від отриманих поранень 25-річна жителька міста померла, її 26-річний супутник отримав важке поранення, - пише



Станом на 23:08 16 квітня в повідомленні йшлося про те, що юнака намагались реанімувати на місці.



За попередніми даними, чоловік вистрелив у молодих людей із дробовика на вулиці Дишинського, а потім зник на автомобілі чорного кольору. Правоохоронці ввели в місті план "Сирена".



Вранці 17 квітня підозрюваний у розстрілі пари викинувся з вікна на восьмому поверсі і розбився на смерть. Подія трапилася близько 5:30 ранку, коли до чоловіка в квартиру намагалися увійти правоохоронці. 52-річний городянин помер до приїзду швидкої допомоги.



За попередньою інформацією, поліцейським вдалося знайти зброю, з якої вбили дівчину і важко поранили хлопця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 16 квітня невідомий відкрив вогонь по хлопцю та дівчині.Від отриманих поранень 25-річна жителька міста померла, її 26-річний супутник отримав важке поранення, - пише Обозреватель з посиланням на сайт "Перший міський"Станом на 23:08 16 квітня в повідомленні йшлося про те, що юнака намагались реанімувати на місці.За попередніми даними, чоловік вистрелив у молодих людей із дробовика на вулиці Дишинського, а потім зник на автомобілі чорного кольору. Правоохоронці ввели в місті план "Сирена".Вранці 17 квітня підозрюваний у розстрілі пари викинувся з вікна на восьмому поверсі і розбився на смерть. Подія трапилася близько 5:30 ранку, коли до чоловіка в квартиру намагалися увійти правоохоронці. 52-річний городянин помер до приїзду швидкої допомоги.За попередньою інформацією, поліцейським вдалося знайти зброю, з якої вбили дівчину і важко поранили хлопця.

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