У Кривому Розі посеред вулиці розстріляли молоду пару: дівчина загинула
Сьогодні, 10:17
У Кривому Розі Дніпропетровської області ввечері 16 квітня невідомий відкрив вогонь по хлопцю та дівчині.
Від отриманих поранень 25-річна жителька міста померла, її 26-річний супутник отримав важке поранення, - пише Обозреватель з посиланням на сайт "Перший міський"
Станом на 23:08 16 квітня в повідомленні йшлося про те, що юнака намагались реанімувати на місці.
За попередніми даними, чоловік вистрелив у молодих людей із дробовика на вулиці Дишинського, а потім зник на автомобілі чорного кольору. Правоохоронці ввели в місті план "Сирена".
Вранці 17 квітня підозрюваний у розстрілі пари викинувся з вікна на восьмому поверсі і розбився на смерть. Подія трапилася близько 5:30 ранку, коли до чоловіка в квартиру намагалися увійти правоохоронці. 52-річний городянин помер до приїзду швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, поліцейським вдалося знайти зброю, з якої вбили дівчину і важко поранили хлопця.
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Від отриманих поранень 25-річна жителька міста померла, її 26-річний супутник отримав важке поранення, - пише Обозреватель з посиланням на сайт "Перший міський"
Станом на 23:08 16 квітня в повідомленні йшлося про те, що юнака намагались реанімувати на місці.
За попередніми даними, чоловік вистрелив у молодих людей із дробовика на вулиці Дишинського, а потім зник на автомобілі чорного кольору. Правоохоронці ввели в місті план "Сирена".
Вранці 17 квітня підозрюваний у розстрілі пари викинувся з вікна на восьмому поверсі і розбився на смерть. Подія трапилася близько 5:30 ранку, коли до чоловіка в квартиру намагалися увійти правоохоронці. 52-річний городянин помер до приїзду швидкої допомоги.
За попередньою інформацією, поліцейським вдалося знайти зброю, з якої вбили дівчину і важко поранили хлопця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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