На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих
Сьогодні, 10:21
Станом на 10.00 год. 17 квітня в області зареєстрували 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
За попередню добу зареєстрували 13 випадків – м.Нововолинськ (3), Ківерцівський р-н (3), Старовижівський р-н (6), Рожищенський р-н (1). Одужало за добу - 8 осіб.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили у:
- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Старовижівський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 23, в т.ч. 1 летальний;
- Володимир-Волинський район – 9 випадків (в т.ч. у м.Володимир-Волинський – 6);
- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 3 випадки;
- Ківерцівський район – 4 випадки;
- Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 37 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 771 особу, в тому числі за останню добу - 76 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
За попередню добу зареєстрували 13 випадків – м.Нововолинськ (3), Ківерцівський р-н (3), Старовижівський р-н (6), Рожищенський р-н (1). Одужало за добу - 8 осіб.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили у:
- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Горохівський район – 13 випадків;
- Старовижівський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;
- м. Нововолинськ – 23, в т.ч. 1 летальний;
- Володимир-Волинський район – 9 випадків (в т.ч. у м.Володимир-Волинський – 6);
- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);
- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
- Камінь-Каширський – 3 випадки;
- Рожищенський район – 3 випадки;
- Ківерцівський район – 4 випадки;
- Іваничівський район – 2 випадки.
За добу надійшло 37 повідомлення про підозру на COVID-19.
Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 771 особу, в тому числі за останню добу - 76 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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