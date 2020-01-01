На Волині – 13 нових випадків COVID-19: де виявили хворих

Станом на 10.00 год. 17 квітня в області зареєстрували 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.За попередню добу зареєстрували 13 випадків – м.Нововолинськ (3), Ківерцівський р-н (3), Старовижівський р-н (6), Рожищенський р-н (1). Одужало за добу - 8 осіб.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявили у:- м.Луцьк – 29 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Горохівський район – 13 випадків;- Старовижівський район – 24 випадки, в т.ч. 1 летальний;- м. Нововолинськ – 23, в т.ч. 1 летальний;- Володимир-Волинський район – 9 випадків (в т.ч. у м.Володимир-Волинський – 6);- Ковельський -5 випадків (в т.ч. в місті Ковель – 4 випадки);- Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;- Камінь-Каширський – 3 випадки;- Рожищенський район – 3 випадки;- Ківерцівський район – 4 випадки;- Іваничівський район – 2 випадки.За добу надійшло 37 повідомлення про підозру на COVID-19.Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежено – 771 особу, в тому числі за останню добу - 76 осіб.