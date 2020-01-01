На Волині коронавірус виявили у 42 медпрацівників
Сьогодні, 10:58
На Волині коронавірусну інфекцію виявили у 42 медичних працівників, що становить 34% від усіх зареєстрованих випадків.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нагадаємо, станом на 10.00 17 квітня в області зареєстрували 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.
Вікова структура захворілих:
0-17 років 6 особи, (5%);
18-29 років 13 осіб, (10,5%);
30-49 років 34 осіб, (28%);
50-65 років 45 осіб, (37%);
65 і старше років 24 осіб, (19,5%).
На стаціонарному лікуванні перебуває 24 особи (20%), у тому числі 1 медичний працівник. На амбулаторному лікуванні знаходиться 83 особи, із них 5 дітей, у тому числі 31 медичний працівник.
За попередню добу надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
Нагадаємо, станом на 10.00 17 квітня в області зареєстрували 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.
Вікова структура захворілих:
0-17 років 6 особи, (5%);
18-29 років 13 осіб, (10,5%);
30-49 років 34 осіб, (28%);
50-65 років 45 осіб, (37%);
65 і старше років 24 осіб, (19,5%).
На стаціонарному лікуванні перебуває 24 особи (20%), у тому числі 1 медичний працівник. На амбулаторному лікуванні знаходиться 83 особи, із них 5 дітей, у тому числі 31 медичний працівник.
За попередню добу надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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