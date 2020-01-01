На Волині коронавірус виявили у 42 медпрацівників





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нагадаємо, станом на 10.00 17 квітня в області зареєстрували



Вікова структура захворілих:

0-17 років 6 особи, (5%);

18-29 років 13 осіб, (10,5%);

30-49 років 34 осіб, (28%);

50-65 років 45 осіб, (37%);

65 і старше років 24 осіб, (19,5%).



На стаціонарному лікуванні перебуває 24 особи (20%), у тому числі 1 медичний працівник. На амбулаторному лікуванні знаходиться 83 особи, із них 5 дітей, у тому числі 31 медичний працівник.



За попередню добу надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.

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