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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині коронавірус виявили у 42 медпрацівників

На Волині коронавірус виявили у 42 медпрацівників
На Волині коронавірусну інфекцію виявили у 42 медичних працівників, що становить 34% від усіх зареєстрованих випадків.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нагадаємо, станом на 10.00 17 квітня в області зареєстрували 122 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі чотири летальних. Одужало 11 осіб.

Вікова структура захворілих:
0-17 років 6 особи, (5%);
18-29 років 13 осіб, (10,5%);
30-49 років 34 осіб, (28%);
50-65 років 45 осіб, (37%);
65 і старше років 24 осіб, (19,5%).

На стаціонарному лікуванні перебуває 24 особи (20%), у тому числі 1 медичний працівник. На амбулаторному лікуванні знаходиться 83 особи, із них 5 дітей, у тому числі 31 медичний працівник.

За попередню добу надійшло 37 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус, медики
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