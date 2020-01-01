На Рівненщині хвора на коронавірус жінка народила: малюк – на апараті штучного дихання





Про це інформує пресслужба Дубенської міськради, - пише



Зазначається, що породілля перебуває у стані середньої важкості, дитина - на апараті штучного дихання.



Хвора та її новонароджена донечка знаходяться у спеціальному обсерваційному відділенні пологового будинку, в палаті, де є окремий вхід.



"Дбаючи про здоров’я майбутніх породіль, керівництвом медичного закладу було прийняте рішення тимчасово припинити прийом на пологи здорових жінок. Це триватиме до виписки пацієнтки та проведення заключної дезінфекції приміщень, де вона перебувала. Жіноча консультація та гінекологічне відділення пологового будуть працювати у цей час у звичному режимі", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дубенський пологовий будинок на пологи надійшла вагітна жінка зі Здолбунова з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції. Жінка народила шляхом кесарського розтину.Про це інформує пресслужба Дубенської міськради, - пише ЧаРівне Зазначається, що породілля перебуває у стані середньої важкості, дитина - на апараті штучного дихання.Хвора та її новонароджена донечка знаходяться у спеціальному обсерваційному відділенні пологового будинку, в палаті, де є окремий вхід."Дбаючи про здоров’я майбутніх породіль, керівництвом медичного закладу було прийняте рішення тимчасово припинити прийом на пологи здорових жінок. Це триватиме до виписки пацієнтки та проведення заключної дезінфекції приміщень, де вона перебувала. Жіноча консультація та гінекологічне відділення пологового будуть працювати у цей час у звичному режимі", - йдеться у повідомлені.

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