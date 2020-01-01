Керівник поштового відділення з Волині через безгрошів'я заснував «часникову» справу





Про це пише газета



— Посадив три чи чотири рядочки на паєві, — ​розповідає нинішній керівник поштового відділення у Хорлупах Ківерцівського району Євген Микитюк. — ​Де збути? Я сюди–туди, а в сусіда якраз мало бути весілля і він повинен був їхати в ковбасний цех у Муравище. Поїхав я з ним і домовився здати туди свій урожай. Але ще ж добре не знав, як і що робити. Часник обрізав, помив, і він не висох, коли треба було їхати. Завіз у цех, а мені кажуть, що сирий. Порадили просушити.



Тоді продукцію вдалося продати по 8 гривень за кілограм, що було непоганою ціною.



— Картоплі на ті гроші треба було б здати з цілого поля. Я зрозумів, що можна мати із цього зиск, — ​каже господар.



З тих пір і пішло. Євген Микитюк досі не зраджує цій культурі. За цей час накопичив чималий досвід. Тим більше, що має фахову агрономічну освіту. Найбільша площа, яку Микитюки відводили під часник, — 18 сотих.



Усе роблять вручну: накривають, викопують врожай сам господар, його дружина, сини, невістка та внука. Часник садять на зиму. Поле попередньо дискують, додають органіку. За тим встеляють його шаром соломи у 30 сантиметрів і більше.



— Картоплі на ті гроші треба було б здати з цілого поля. Я зрозумів, що можна мати із цього зиск, — ​каже господар.



— Один мужик мені підказав: накривай соломою. Тоді не треба сапати, волога затримується, часник лучче росте і головки великі, — ​веде нас на поле Євген Адамович. — ​Коли не накривав, то треба було кожну головку тягнути. Вимучишся. А тепер рвати легко, бо ґрунт вогкий.



Щойно навесні з’являться сходи, господар кропить ділянку підживкою. Через 10 днів повторює. Восени після збору врожаю обрізають стебла і розкидають їх по полю.



— Наступного дня дискую і сію гірчицю. Весною на цьому місці саджу картоплю — ​і бульби встеляють поле, — ​не без гордості хвалиться Євген Микитюк. — ​Тоді обрізаємо корінчики і кладемо часник на горище в хаті та у хліві. Місяць головки сушаться, потім лущимо їх і зсипаємо в сітки.



Частину залишають на насіння. На 1 ар його потрібно 10 кілограмів. Минулого року Євген Микитюк посадив 8 сотих. Каже, що з цієї площі можна зібрати близько тонни часнику. Якщо його продати по 50 гривень за кілограм, то можна заробити 50 тисяч. Звісно, від цієї суми треба відняти затрати на виробництво.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вирощувати часник волинянин Євген Микитюк почав ще у 1990–х. До цього змусило безгрошів’я.Про це пише газета Волинь — Посадив три чи чотири рядочки на паєві, — ​розповідає нинішній керівник поштового відділення у Хорлупах Ківерцівського району Євген Микитюк. — ​Де збути? Я сюди–туди, а в сусіда якраз мало бути весілля і він повинен був їхати в ковбасний цех у Муравище. Поїхав я з ним і домовився здати туди свій урожай. Але ще ж добре не знав, як і що робити. Часник обрізав, помив, і він не висох, коли треба було їхати. Завіз у цех, а мені кажуть, що сирий. Порадили просушити.Тоді продукцію вдалося продати по 8 гривень за кілограм, що було непоганою ціною.— Картоплі на ті гроші треба було б здати з цілого поля. Я зрозумів, що можна мати із цього зиск, — ​каже господар.З тих пір і пішло. Євген Микитюк досі не зраджує цій культурі. За цей час накопичив чималий досвід. Тим більше, що має фахову агрономічну освіту. Найбільша площа, яку Микитюки відводили під часник, — 18 сотих.Усе роблять вручну: накривають, викопують врожай сам господар, його дружина, сини, невістка та внука. Часник садять на зиму. Поле попередньо дискують, додають органіку. За тим встеляють його шаром соломи у 30 сантиметрів і більше.— Картоплі на ті гроші треба було б здати з цілого поля. Я зрозумів, що можна мати із цього зиск, — ​каже господар.— Один мужик мені підказав: накривай соломою. Тоді не треба сапати, волога затримується, часник лучче росте і головки великі, — ​веде нас на поле Євген Адамович. — ​Коли не накривав, то треба було кожну головку тягнути. Вимучишся. А тепер рвати легко, бо ґрунт вогкий.Щойно навесні з’являться сходи, господар кропить ділянку підживкою. Через 10 днів повторює. Восени після збору врожаю обрізають стебла і розкидають їх по полю.— Наступного дня дискую і сію гірчицю. Весною на цьому місці саджу картоплю — ​і бульби встеляють поле, — ​не без гордості хвалиться Євген Микитюк. — ​Тоді обрізаємо корінчики і кладемо часник на горище в хаті та у хліві. Місяць головки сушаться, потім лущимо їх і зсипаємо в сітки.Частину залишають на насіння. На 1 ар його потрібно 10 кілограмів. Минулого року Євген Микитюк посадив 8 сотих. Каже, що з цієї площі можна зібрати близько тонни часнику. Якщо його продати по 50 гривень за кілограм, то можна заробити 50 тисяч. Звісно, від цієї суми треба відняти затрати на виробництво.

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