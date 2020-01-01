У Луцьку за час карантину побільшало крадіжок із автівок





Про це Микола Приймак.



Він розповідає, що щовечора правоохоронці фіксують 4-5 фактів таких крадіжок.



"Зазвичай, це магнітоли, речі, які без нагляду залишилися, пристрої, мобільні телефони, а також все, що можливо винести – і запаски, і колеса, навіть акумулятори", - каже Микола Приймак

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За час карантину в Луцьку зменшилась кількість крадіжок з помешкань, а збільшилась із автомобілів.Про це Суспільному розповів прокурор Луцької місцевої прокуратуриВін розповідає, що щовечора правоохоронці фіксують 4-5 фактів таких крадіжок."Зазвичай, це магнітоли, речі, які без нагляду залишилися, пристрої, мобільні телефони, а також все, що можливо винести – і запаски, і колеса, навіть акумулятори", - каже Микола Приймак

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію