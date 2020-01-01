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У Луцьку за час карантину побільшало крадіжок із автівок

У Луцьку за час карантину побільшало крадіжок із автівок
За час карантину в Луцьку зменшилась кількість крадіжок з помешкань, а збільшилась із автомобілів.

Про це Суспільному розповів прокурор Луцької місцевої прокуратури Микола Приймак.

Він розповідає, що щовечора правоохоронці фіксують 4-5 фактів таких крадіжок.

"Зазвичай, це магнітоли, речі, які без нагляду залишилися, пристрої, мобільні телефони, а також все, що можливо винести – і запаски, і колеса, навіть акумулятори", - каже Микола Приймак

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Теги: крадіжки, авто, карантин, Луцьк
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