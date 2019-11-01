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У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО

У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
На автошляху М-19 у селі Княгининок ремонтують міст через річку Стир.

Про це інформує Служба автомобільних доріг в області.

У рамках поточного середнього ремонту автодороги М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) на ділянці км 140+850 – км 147+050 ремонтують міст через річку Стир, що у селі Княгининок Луцького району.

Торік провели укріплення конусів цієї штучної споруди та влаштування сходових маршів. Цьогоріч приступили до ремонту мосту на проїжджій частині.

Спершу відфрезерували зношене дорожнє покриття, згодом відновили деформаційні шви. Учора, 16 квітня, приступили до ремонту тротуарних блоків. Наразі ремонтують праву частину мосту. Роботи виконує ТзОВ «РБП ТрансМост».
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО
У Княгининку ремонтують міст через Стир. ФОТО


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Теги: ремонт, міст
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