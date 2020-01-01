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У Луцьку лікують каштани

У Луцьку лікують каштани
У Луцьку проводять лікування каштанів від каштанової молі інсектицидом "Актара" виробництва компанії "Syngenta".

Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук у facebook.

Станом на 17 квітня провели ін'єкції 33 каштанам на вулиці Рівненській.

"У разі підтвердження позитивної дії препарату, таке лікування буде застосовано до усіх каштанів в місті", - зауважив радник мера.
У Луцьку лікують каштани
У Луцьку лікують каштани

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Теги: лікування, каштани, Луцьк
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