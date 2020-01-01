У Луцьку лікують каштани





Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук у facebook.



Станом на 17 квітня провели ін'єкції 33 каштанам на вулиці Рівненській.



"У разі підтвердження позитивної дії препарату, таке лікування буде застосовано до усіх каштанів в місті", - зауважив радник мера.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проводять лікування каштанів від каштанової молі інсектицидом "Актара" виробництва компанії "Syngenta".Про це повідомив радник мера Луцькау facebook.Станом на 17 квітня провели ін'єкції 33 каштанам на вулиці Рівненській."У разі підтвердження позитивної дії препарату, таке лікування буде застосовано до усіх каштанів в місті", - зауважив радник мера.

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