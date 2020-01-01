У Луцьку лікують каштани
Сьогодні, 11:38
У Луцьку проводять лікування каштанів від каштанової молі інсектицидом "Актара" виробництва компанії "Syngenta".
Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук у facebook.
Станом на 17 квітня провели ін'єкції 33 каштанам на вулиці Рівненській.
"У разі підтвердження позитивної дії препарату, таке лікування буде застосовано до усіх каштанів в місті", - зауважив радник мера.
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Про це повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук у facebook.
Станом на 17 квітня провели ін'єкції 33 каштанам на вулиці Рівненській.
"У разі підтвердження позитивної дії препарату, таке лікування буде застосовано до усіх каштанів в місті", - зауважив радник мера.
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