У місті на Волині відновлюють опалювальний сезон





Виходячи з кліматичних умов, подача теплоносія в будинки володимирчан відновиться у ніч на 17 квітня,



"Враховуючи пониження температурних показників зовнішнього середовища та згідно з розпорядженням міського голови, КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» відновлює опалювальний сезон 2019-2020 рр з 17 квітня 2020 року для всіх категорій споживачів", - йдеться на сайті.



Подача гарячої води для всіх категорій буде здійснюватись згідно з діючим графіком та додатковим днем на період Великодніх свят, 20 квітня з 6 години 30 хвилин до 23 години 30 хвилин.



З метою якісного надання послуги теплопостачання КП «Володимир-Волинськтеплоенерго» звертається до голів ОСББ, ЖБК, Управляючої житлової компанії та мешканців останніх поверхів багатоповерхових будинків з проханням проводити спуск повітря у верхніх точках внутрішньобудинкової системи опалення для налагодження системи в цілому та можливості надання якісних послуг.

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